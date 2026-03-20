Άννα Κουρνίκοβα-Ενρίκε Ιγκλέσιας: Αυτό είναι το όνομα του μωρού τους

Η Άννα Κουρνίκοβα καλωσόρισε το τέταρτο παιδί της με τον σύντροφό της, Ενρίκε Ιγκλέσιας, πριν από τρεις μήνες. Η 44χρονη πρώην τενίστρια αποκάλυψε το όνομα του γιου τους, δημοσιεύοντας μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία στο Instagram.

Στο γλυκό στιγμιότυπο, το τριών μηνών μωρό κάθεται στην αγκαλιά της κόρης τους, Μέρι, ενώ τα δίδυμα Λούσι και Νίκολας, ποζάρουν δίπλα τους, πάνω σε σκάφος στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Τα μεγαλύτερα παιδιά χαμογελούν στον φακό, ενώ η Κουρνίκοβα απαθανατίζει τη στιγμή με το κινητό της.

Αποκαλύπτοντας το όνομα του μικρού, έγραψε στην ανάρτησή της: «Lucy + Nicolas + Mary + Romeo». Το όνομα «Ρομέο» ενθουσίασε τους θαυμαστές του ζευγαριού, καθώς παραπέμπει στο κλασικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Η Κουρνίκοβα είχε φέρει στον κόσμο το τέταρτο παιδί τους στα τέλη Δεκεμβρίου, ανακοινώνοντας τη γέννησή του στα social media, χωρίς να αποκαλύψει τότε το φύλο ή το όνομα. Σε εκείνη την ανάρτηση, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία του νεογέννητου τυλιγμένου σε κουβέρτα, φορώντας σκουφάκι νοσοκομείου και κρατώντας ένα λούτρινο ζωάκι.

Σύμφωνα με άτομο από το κοντινό τους περιβάλλον, το ζευγάρι είναι ενθουσιασμένο με την άφιξη του τέταρτου παιδιού τους. «Η Άννα και ο Ενρίκε είναι πανευτυχείς. Λατρεύουν την οικογενειακή ζωή και οι γιορτές τους είναι πάντα γεμάτες, λίγο πιο χαοτικές πλέον, αλλά γεμάτες αγάπη», ανέφερε πηγή στο περιοδικό «People».

Η εγκυμοσύνη της Κουρνίκοβα είχε γίνει γνωστή τον Αύγουστο του 2025, με το ζευγάρι να επιλέγει και πάλι να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Οι δυο τους είναι μαζί από το 2001, όταν γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του video clip του τραγουδιού «Escape». Η Κουρνίκοβα έγινε επαγγελματίας τενίστρια σε ηλικία μόλις 14 ετών και έφτασε μέχρι το Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης. Αποσύρθηκε από το τένις το 2003, σε ηλικία 21 ετών, λόγω τραυματισμών.

Πηγή: skai.gr

