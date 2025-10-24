Τζόνι Ντεπ: Ο νέος μεγάλος ρόλος, 3 χρόνια μετά τη δικαστική διαμάχη με την Άμπερ Χερντ

Ο Τζόνι Ντεπ έχει έναν σημαντικό ρόλο σε ταινία, τρία χρόνια μετά τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ. Μια διαμάχη που συγκλόνισε το Χόλιγουντ. Το TMZ αναφέρει ότι ο 62χρονος ηθοποιός έχει πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νέα εκδοχή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς, μια ταινία με τίτλο «Ebenezer: A Christmas Carol».

Ο ηθοποιός βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί τον ομώνυμο ρόλο, σύμφωνα με το μέσο, κάτι που θα σηματοδοτήσει την πρώτη του ταινία μεγάλου προϋπολογισμού από τότε που ξέσπασε η διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. Η Paramount Pictures εργάζεται επί του παρόντος για την ταινία, στην οποία θα συμμετάσχει και η Andrea Riseborough.

«Μια συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων που διαδραματίζεται στο Λονδίνο του Ντίκενς, ακολουθεί το υπερφυσικό ταξίδι ενός άνδρα που αντιμετωπίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του και παλεύει για μια δεύτερη ευκαιρία», σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας από το TMZ. Εκπρόσωπος του Τζόνι Ντεπ επιβεβαίωσε την είδηση στην «Daily Mail».

Μια πηγή που έχει σχέση με τον ηθοποιό ανέφερε στο TMZ ότι ο Ντεπ είχε μια πολυάσχολη χρονιά, με πολλά μεγάλα πρότζεκτ να έρχονται σύντομα, όπως το «Modi», η επόμενη ταινία του με πρωταγωνιστές τους Αλ Πατσίνο και Στίβεν Γκράχαμ. Ο Ντεπ σκηνοθέτησε την ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Αφού κέρδισε τη δίκη για δυσφήμιση εναντίον της Άμπερ το 2022, ο ηθοποιός επέστρεψε δειλά-δειλά στην κινηματογραφική βιομηχανία. Η δικαστική διαμάχη μεταξύ του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας, αποκαλύπτοντας τις σκοτεινές πλευρές της ζωής στο Χόλιγουντ και εγείροντας ερωτήματα γύρω από την ενδοοικογενειακή βία, τη δημόσια εικόνα και τη δύναμη των μέσων ενημέρωσης.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το 2016, όταν η Χερντ κατηγόρησε τον Ντεπ για κακοποίηση και υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2017. Το 2018, η ηθοποιός δημοσίευσε άρθρο στη «Washington Post», όπου αναφερόταν στον εαυτό της ως «δημόσιο πρόσωπο που εκπροσωπεί την ενδοοικογενειακή βία». Αν και δεν κατονόμαζε τον Ντεπ, ο ίδιος υποστήριξε ότι το άρθρο υπήρξε δυσφημιστικό και το 2019 κατέθεσε αγωγή εναντίον της, διεκδικώντας αποζημίωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων.



Η δίκη, που διεξήχθη το 2022 στη Βιρτζίνια, εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν τις καταθέσεις, τα ηχητικά ντοκουμέντα και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις των δύο ηθοποιών, καθώς τα κοινωνικά δίκτυα πήραν φωτιά. Η υπόθεση αποκάλυψε στοιχεία για αλληλοκατηγορίες βίας, ψυχολογικής πίεσης και εξάρτησης από ουσίες, ενώ διχάστηκε η κοινή γνώμη σχετικά με το ποιος από τους δύο έλεγε την αλήθεια.

Το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ του Ντεπ, κρίνοντας ότι η Χερντ είχε δυσφημίσει τον πρώην σύζυγό της. Η ηθοποιός υποχρεώθηκε να του καταβάλει αποζημίωση, ενώ και ο Ντεπ, από την πλευρά του, κλήθηκε να πληρώσει μικρότερο ποσό για ορισμένες δηλώσεις του μέσω του νομικού του επιτελείου. Παρά το αποτέλεσμα, και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι επιθυμούν να προχωρήσουν τη ζωή τους, αν και οι επιπτώσεις της υπόθεσης συνεχίζουν να επηρεάζουν τις καριέρες τους.

