Πάμελα Άντερσον: Δεν θέλω νέα σχέση - Με εκμεταλλεύτηκαν στο «Baywatch»

Παντρεμένη πέντε φορές, υπήρξε μια περίοδος στη ζωή της Πάμελα Άντερσον που δεν ήταν άγνωστη στα πρωτοσέλιδα για την ταραχώδη ερωτική της ζωή. Ωστόσο, η 58χρονη σήμερα σταρ του «Baywatch» έχει κάνει μια εντυπωσιακή επιστροφή τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας πως είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα sex symbol.

Με πρόσφατες εμφανίσεις στις ταινίες «The Last Showgirl» και την κωμική επανεκκίνηση του «The Naked Gun», η Άντερσον δείχνει να διανύει μία από τις πιο ώριμες και δημιουργικές φάσεις της καριέρας της.

Σε νέα της συνέντευξη, η Πάμελα παραδέχτηκε πως αυτή τη στιγμή δεν επιθυμεί μια νέα σχέση στη ζωή της, αστειευόμενη ότι το μόνο που χρειάζεται είναι ένα περιστασιακό φλερτ. Ποζάροντας για το «Another Magazine», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω απλώς να απελευθερώσω τον δράκο. Δεν χρειάζομαι κανέναν να μου στέκεται εμπόδιο. Θέλω να τον βγάλω έξω. Συμβαίνει σε διαφορετικές στιγμές στη ζωή του καθενός και αυτή είναι η δική μου στιγμή».

Η ίδια επικαλέστηκε και μια φράση του Όσο: «Η ικανότητα να είσαι μόνος είναι η ικανότητα να αγαπάς». Και πρόσθεσε: «Κάθε τόσο μπορεί να υπάρξει ένα φλερτ ή μια πρόσκληση για δείπνο, και αυτό είναι διεγερτικό. Αλλά μετά λέω: “Εντάξει, είμαι καλά για έναν ολόκληρο χρόνο, ευχαριστώ”».

Πέντε γάμοι και ένας μεγάλος έρωτας

Η Πάμελα Άντερσον έχει παντρευτεί συνολικά πέντε φορές: τον Tommy Lee, τον Kid Rock, τον σωματοφύλακα Dan Hayhurst και δύο φορές με τον παίκτη πόκερ Rick Salomon.

Παρά τους πολλούς γάμους, η ίδια έχει αποκαλύψει στο βιβλίο της πως μόνο έναν άντρα αγάπησε πραγματικά: τον Tommy Lee, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Άντερσον μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια της στο «Baywatch» και στο «Playboy», λέγοντας πως τότε την «εκμεταλλεύτηκαν». «Δεν ήμουν αθώα. Ήμουν συνένοχη, γιατί κάποια στιγμή απλώς τα παράτησα και σκέφτηκα: “Λοιπόν, αυτή είμαι”».

Όπως εξήγησε, ακόμα και άνθρωποι από το επαγγελματικό της περιβάλλον τη μείωναν, κάνοντάς την να πιστεύει ότι της άξιζε αυτή η αντιμετώπιση. «Μου πήρε χρόνια να το ξεπεράσω. Απλώς, ακολουθούσα το ρεύμα, προσπαθώντας να βγάλω τα προς το ζην. Δεν εξαρτήθηκα ποτέ οικονομικά από κανέναν».

Ο σύντομος γάμος και οι φήμες με τον Λίαμ Νίσον

Η σταρ πίστεψε πως είχε βρει τον άντρα της ζωής της όταν παντρεύτηκε τον Dan Hayhurst το 2020, σε μια μυστική τελετή στο κτήμα της στο νησί Βανκούβερ. Ωστόσο, ο γάμος διήρκεσε μόλις 13 μήνες, με το ζευγάρι να χωρίζει το 2022.

Πέρυσι, η Πάμελα πυροδότησε φήμες για ειδύλλιο με τον συμπρωταγωνιστή της στο «The Naked Gun», Λίαμ Νίσον. Αν και τον Δεκέμβριο ξεκαθάρισε πως δεν ήταν πλέον ζευγάρι, αποκάλυψε ότι διατηρούν φιλικές σχέσεις.

«Ο Λίαμ κι εγώ είχαμε μια σύντομη ρομαντική σχέση, αλλά μόνο μετά το τέλος των γυρισμάτων», είπε στο «People», περιγράφοντας μάλιστα ένα δείπνο σε μικρό γαλλικό εστιατόριο, όπου εκείνος τη σύστησε αστειευόμενος ως «τη μέλλουσα κυρία Νίσον».

