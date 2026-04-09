Την πιο ολοκληρωμένη συλλογή βίντατζ ρολογιών Cartier που κυκλοφόρησε ποτέ παρουσιάζει σε δημοπρασία ο οίκος Sotheby's. Η συλλογή «The Shapes of Cartier» αποτελείται από πάνω από 300 ιστορικά σημαντικά ρολόγια που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια 25 ετών.

Η αιώνια κυριαρχία του οίκου στη μορφή και στη λειτουργία αναδεικνέται μέσα από τις δημιουργίες των εργαστηρίων του Cartier στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το ιδιαίτερα περιζήτητο Λονδίνο. Ξεχωριστά ρολόγια είναι ένα Cartier London Crash του 1987 κατασκευασμένο από κίτρινο χρυσό με παραμορφωμένη οβάλ κάσα, μαζί με ένα βαθιά καμπυλωτό ρολόι Driver's της δεκαετίας του 1960 που έχει σχεδιαστεί για να ακουμπά εργονομικά στον καρπό.

Άλλες σπάνιες δημιουργίες είναι γλυπτικές οκταγωνικές και Baignoire παραλλαγές και τα Pebble, Asymmetrical και Stirrup. Χωρίς μεγάλη παραγωγή, πολλά από τα ρολόγια που παρουσιάζονται είναι γνωστά ως μοναδικά ή παράγονται σε απίστευτα περιορισμένους αριθμούς. Συνολικά, ο πλούσιος κατάλογος εκτιμάται ότι θα πωληθεί έως και 15 εκατομμύρια δολάρια.

«Η γοητεία του βίντατζ Cartier έγκειται στην ικανότητά του να αποτυπώνει μια στιγμή στην ιστορία του σχεδιασμού, παραμένοντας παράλληλα εντελώς διαχρονικό. Είτε στην έντονη ασυμμετρία του ρολογιού Cartier Crash είτε στις εκλεπτυσμένες αναλογίες του Cartier Baignoire Allongée, κάθε δημιουργία αντανακλά έναν μοναδικό διάλογο μεταξύ τέχνης και καινοτομίας» δήλωσε ο Σαμ Χάινς από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's.

Η δημοπρασία «The Shapes of Cartier» πραγματοποιείται για πρώτη φορά στις 24 Απριλίου στον Sotheby's του Χονγκ Κονγκ, στη συνέχεια από τις 10 Μαΐου στην έδρα του οίκου της Γενεύης και στις 15 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.