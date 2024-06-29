Η Ελένη Χατζίδου είχε γενέθλια και αποκάλυψε την ηλικία της

Και φυσικά το γιόρτασαν δεόντως στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής της μαζί με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου και τους συνεργάτες τους. Γλυκά, λουλούδια, τραγούδια και πολλές ευχές για την Ελένη Χατζίδου που ανήκει σε αυτές τις λίγες που δεν κρύβουν την ηλικία τους. Κι όχι μόνο δεν την κρύβει στον προφορικό της λόγο, την ανεβάζει και στα Social Media για να μείνει για πάντα καταγεγραμμένη.

Και να θέλει να κρύψει στο μέλλον κανά χρόνο δηλαδή, δεν θα μπορεί. Αλλά μάλλον και δεν τη νοιάζει κιόλας. Τουλάχιστον αυτό δείχνει το post που έκανε μαζί με τις φωτογραφίες του τηλεοπτικού εορτασμού:

«Νιώθω γεμάτη, χαρούμενη και πως όλα έχουν πάει καλά αυτά τα 44 χρόνια... Έχω στο μυαλό μου μόνο τις ωραίες στιγμές!

Μαμά μπαμπά σας ευχαριστώ που με φέρατε σ αυτή τη ζωή και Ετεοκλή και Μελίτα σας ευχαριστώ που της δίνετε νόημα και την ομορφαίνετε!

Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές! Υγεία σε όλους και ικανοποίηση για όλα τα χρόνια που αφήνουμε πίσω μας»

Κι αν πιστεύετε πως όταν ολοκληρώθηκε η εκπομπή έφυγε για weekend ή για κάποιο πριβέ πια εορτασμό των γενεθλίων της γελιέστε. Νωρίς το απόγευμα η Ελένη Χατζίδου πήγε γυμναστήριο! Ναι, ναι, καλά διαβάσατε. Πήγε σε class με spinning ποδήλατο. Και φρόντισε να τρολάρει κιόλας ενώ έλιωνε στο πετάλι. «Πόσο ακόμα θέλω για να κάψω 2 cupcake και 4 macaron;».

Κι έτσι εκτός από την ηλικία της μας αποκάλυψε και πόσο έφαγε... 2 στα 2...

