Η διαδικτυακή διαμάχη Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Μπολσονάρο

Φαίνεται πως ο ηθοποιός Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαίρ Μπολσονάρο, βρίσκονται σε διαμάχη καθώς το αστέρι του Χόλιγουντ που ως γνωστόν δείχνει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter στην οποία μιλούσε για την αποψίλωση του δάσους του Αμαζονίου στη Βραζιλία ενώ λίγο αργότερα ο πρόεδρος του απάντησε σε επιθετικό τόνο.

Ο ηθοποιός έγραψε στο Twitter το εξής:

«Πόσο εκτεταμένη είναι η αποψίλωση στον Αμαζόνιο, ένα από τα πιο σημαντικά μέρη στον πλανήτη μας για τους ανθρώπους και για την άγρια ζωή. Σύμφωνα με τον χάρτη, η περιοχή έχει δεχτεί σφοδρή και παράνομη αποψίλωση τα τελευταία 3 χρόνια, από μια εξορυκτική βιομηχανία».

Μόλις δημοσίευσε το παραπάνω, ο Μπολσονάρο απάντησε στα λεγόμενα του ηθοποιού λέγοντάς του αρχικά πως δεν είναι ο ιδανικός να μιλάει για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς ο ίδιος μετακινείται με γιοτ.

- You again, Leo? This way, you will become my best electoral cable, as we say in Brazil! I could tell you, again, to give up your yacht before lecturing the world, but I know progressives: you want to change the entire world but never yourselves, so I will let you off the hook. https://t.co/FxCnqhFv6D