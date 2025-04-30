Λογαριασμός
Spice Girls: Η επανένωσή τους είναι πλέον γεγονός! - Ωστόσο, κάποια θα λείπει…- Μπορείτε να μαντέψετε ποια;

Η τελευταία φορά που και οι πέντε γυναίκες -η Βικτόρια, η Mel B, η Mel C, η Emma και η Geri- εμφανίστηκαν μαζί ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012

Spice Girls

Οι Spice Girls πρόκειται να επανενωθούν για να γιορτάσουν την 30ή επέτειό τους, καθώς σχεδιάζουν κρυφά μια επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία.

Η Geri Halliwell, η Emma Bunton, η Mel B και η Mel C λέγεται ότι θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Μαϊάμι για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες. Η «Sun» αναφέρει ότι η Victoria Beckham, 51 ετών, ωστόσο, είναι «κατά 90% εκτός παιχνιδιού», με την τετράδα να προχωρά τα σχέδια χωρίς αυτήν προς το παρόν.

Spice Girls

Η Geri και ο μάνατζερ και γκουρού του συγκροτήματος, Simon Fuller, φέρονται να είναι και πάλι σε επαφή, μετά από χρόνια υπαινιγμών και δημοσιευμάτων ότι τα κορίτσια θα σμίξουν ξανά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Spice Girls (@spicegirls)

Μια πηγή δήλωσε στο δημοσίευμα: «Η Geri ήταν πάντα πολύ απασχολημένη και είχε άλλα πράγματα να κάνει, εμποδίζοντάς την να πει το ναι. Τίποτα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά η Geri και ο Simon είναι ξανά σε επαφή, έχοντας πολλές και συναρπαστικές ιδέες. 

Δυστυχώς, η Victoria δεν θα συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάποια εμφάνιση avatar ή κάτι ιδιαίτερο και μοναδικό. Θα ήθελε να τιμήσει την ιστορία των κοριτσιών». Η Geri θα βρίσκεται στο Μαϊάμι για να υποστηρίξει τον σύζυγό της, αφεντικό της F1, Christian Horner, στο Grand Prix και ο Simon θα είναι επίσης εκεί.

Η τελευταία φορά που και οι πέντε γυναίκες -η Βικτόρια, η Mel B, η Mel C, η Emma και η Geri- εμφανίστηκαν μαζί ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Spice Girls (@spicegirls)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Spice Girls (@spicegirls)

Πηγή: skai.gr

