Halle Berry: Γιόρτασε τον ρόλο της ως «Catwoman» με ένα στρινγκ και κάλυψε το στήθος της με γατάκια (φωτό)

Η Berry ευχαρίστησε, επίσης, μια θαυμάστριά της που τη βοήθησε να σώσει τις δύο μαύρες γάτες 

Halle Berry

Η 57χρονη Halle Berry είναι σέξι. Η ηθοποιός για να γιορτάσει την 20η επέτειο της «Catwoman» έκανε μια έκπληξη στους θαυμαστές της. Πόζαρε με στρινγκ και κάλυψε το στήθος της με γατάκια. 

Halle Berry

«Για πάντα ευγνώμων. Θα είναι πάντα κοντά στην καρδιά μου και θα είμαι για πάντα η Patience Phillips ή αλλιώς CATWOMAN!», έγραψε στην ανάρτησή της. 

Halle Berry

Η Berry ευχαρίστησε, επίσης, μια θαυμάστριά της που τη βοήθησε να σώσει τις δύο μαύρες γάτες και συγκεκριμένα αυτές με τις οποίες καλύπτει το στήθος της. 

Halle Berry

Halle Berry

«Όταν αυτές οι μαύρες καλλονές εμφανίστηκαν στην αυλή μου, ψάχνοντας για τη μητέρα τους, η Jee μας βοήθησε στη διαδικασία διάσωσης. Για πάντα ευγνώμων!», πρόσθεσε η Halle Berry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Halle Berry (@halleberry)

Πηγή: skai.gr

