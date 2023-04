Gwyneth Paltrow: Γίνεται χαμός με τον δικηγόρο της – Τον συγκρίνουν με τον «Clark Kent», το alter ego του Superman

Οι θαυμαστές της Γκουίνεθ Πάλτροου φαίνεται ότι εστίασαν αλλού το ενδιαφέρον τους και όχι στη δίκη που αφορούσε τη διάσημη ηθοποιό.

Ο James Egan εκπροσώπησε την 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό στην αστική αγωγή του συνταξιούχου οπτικού, Terry Sanderson, εναντίον της για το γνωστό πλέον ατύχημα με το σκι το 2016. Ωστόσο, την Πέμπτη 30 Μαρτίου, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ηθοποιός δεν ευθύνεται για το περιστατικό και της επιδικάστηκε 1 δολάριο συν την επιστροφή των νομικών της εξόδων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία διήρκεσε δύο εβδομάδες, ο ίδιος ο Egan έγινε viral, καθώς οι θαυμάστριες γοητεύτηκαν από την ομορφιά του, με πολλές να τον συγκρίνουν με το alter ego του Superman, τον Clark Kent.

