Coldplay: Η γυναίκα που φίλησε το αφεντικό της «έσπασε» τη σιωπή της - Έφταιγαν οι τεκίλες…

Μήνες μετά το περιστατικό που την έφερε στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας διαδικτυακής καταιγίδας, η Κρίστιν Κάμποτ, πρώην επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας Astronomer, «έσπασε» τη σιωπή της.

Το βίντεο που την έδειχνε αγκαλιά και να φιλιέται με τον παντρεμένο τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Άντι Μπάιρον, σε συναυλία των Coldplay στη Βοστώνη, έγινε «viral» μέσα σε λίγες ώρες και άλλαξε τη ζωή της για πάντα.

Το περιστατικό συνέβη στις 16 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay, όταν η λεγόμενη «kiss cam» εστίασε στο VIP μπαλκόνι του σταδίου. Η Κάμποτ και ο Μπάιρον εμφανίστηκαν να αγκαλιάζονται τρυφερά, όμως μόλις αντιλήφθηκαν ότι προβάλλονταν στη γιγαντοοθόνη, απομακρύνθηκαν απότομα και προσπάθησαν να κρυφτούν. Η αντίδρασή τους δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο ίδιος ο Κρις Μάρτιν σχολίασε από τη σκηνή: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπάιρον φαίνεται να μουρμουρίζει: «Γαμώτο, είμαι εγώ». Το κοινό γέλασε. Το TikTok όμως δεν συγχώρησε.

«Έκανα ένα κακό, μεθυσμένο λάθος»

Μιλώντας για πρώτη φορά στους «New York Times», η 53χρονη Κάμποτ παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά της ήταν ακατάλληλη, αλλά αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον Μπάιρον.

«Έκανα μια κακή επιλογή. Ήπια τεκίλες, χόρεψα και φέρθηκα ανάρμοστα με το αφεντικό μου. Δεν ήταν κάτι ασήμαντο. Ανέλαβα την ευθύνη και κατέστρεψα την καριέρα μου. Αυτό ήταν το τίμημα που πλήρωσα», δήλωσε η ίδια. Παραδέχτηκε ότι ήταν ενθουσιασμένη που θα γνώριζε τον Μπάιρον στους φίλους της, όμως τόνισε πως μέχρι εκείνο το βράδυ δεν είχαν καν φιληθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, το φιλί και η οικειότητα στο VIP μπαλκόνι της συναυλίας ήταν το αποτέλεσμα αλκοόλ, μουσικής και μιας στιγμιαίας απώλειας κρίσης. «Ήπιαμε τεκίλα, χορέψαμε, φιληθήκαμε. Ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το περιστατικό ως «ένα απόλυτο κλισέ που θα έπρεπε να είχα αποφύγει».

Διαδικτυακή διαπόμπευση και απειλές θανάτου

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Κάμποτ έγινε στόχος ακραίας διαδικτυακής επίθεσης. Όπως αποκάλυψε, έχει δεχθεί περισσότερες από 60 απειλές για τη ζωή της, ενώ άγνωστοι την αποκαλούν «μοιχαλίδα» ακόμη και σε δημόσιους χώρους. «Έχω γελοιοποιηθεί από διασημότητες, έχω στοχοποιηθεί από αγνώστους. Δεν είναι λογικό να απειλείσαι με θάνατο για ένα λάθος», τόνισε.

Τη στιγμή του περιστατικού, η Κάμποτ δήλωσε ότι την απασχολούσαν δύο πράγματα: η επαγγελματική της υπόσταση και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Άντριου, ο οποίος – ειρωνικά – βρισκόταν στην ίδια συναυλία με δικό του ραντεβού. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί πριν από δύο χρόνια, αλλά βρισκόταν σε διάσταση. Παρ’ όλα αυτά, όπως είπε, δεν ήθελε να τον εξευτελίσει δημόσια. «Είμαι η HR και εκείνος ο CEO – πόσο χειρότερα να φαίνεται;».

Μετά το περιστατικό, οι δύο τους κάθισαν σοκαρισμένοι στο μπαρ, με το κεφάλι στα χέρια, προσπαθώντας να καταστρώσουν σχέδιο για το πώς θα χειριστούν την κρίση. Το ίδιο βράδυ πήγαν μαζί στο διαμέρισμα της Κάμποτ στη Βοστώνη και συμφώνησαν ότι έπρεπε να ενημερώσουν άμεσα το διοικητικό συμβούλιο της Astronomer. Προετοίμασαν email, όμως όταν το έστειλαν το επόμενο πρωί, το βίντεο είχε ήδη κάνει τον γύρο του TikTok. Η εταιρεία έθεσε άμεσα και τους δύο σε διαθεσιμότητα, ξεκινώντας εσωτερική έρευνα.

Παραιτήσεις και τέλος καριέρας

Λίγο αργότερα, ο Άντι Μπάιρον παραιτήθηκε από τη θέση του CEO. Η παραίτηση της Κάμποτ ακολούθησε. Για εκείνη, όπως λέει, το τίμημα ήταν απόλυτο. «Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις λάθη. Μπορείς να τα κάνεις πραγματικά θάλασσα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αξίζεις να καταστραφεί η ζωή σου ή να απειληθείς με θάνατο», κατέληξε.

