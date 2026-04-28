Στάνλεϊ Τούτσι: Η φωτογραφία της πρώτης συζύγου του με τη νυν – Η μάχη με τον καρκίνο

Ο Στάνλεϊ Τούτσι αποκάλυψε ότι κρατά μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία της αείμνηστης συζύγου του, Κέιτ, στην οποία εκείνη συναντά για πρώτη φορά τη μελλοντική του σύζυγο, Φελίσιτι Μπλαντ (Felicity Blunt), στην πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada» το 2006.

Ο 65χρονος ηθοποιός, που επιστρέφει στο σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας, είναι σήμερα παντρεμένος με τη Φελίσιτι Μπλαντ, αδελφή της συμπρωταγωνίστριάς του, Έμιλι Μπλαντ, μετά τον τραγικό θάνατο της πρώτης του συζύγου από καρκίνο το 2009.

Σε συνέντευξή του στο «Town & Country», ο Στάνλεϊ Τούτσι αναφέρθηκε στη μάχη της Κέιτ με την ασθένεια, η οποία συνέπεσε με τα γυρίσματα της ταινίας το 2006. Όπως είπε: «Θυμάμαι ότι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι πήγε στον γιατρό και της ανακοίνωσαν τη διάγνωση. Από εκεί και πέρα, όλα είναι κάπως θολά. Ήταν άρρωστη όσο γυρίζαμε την ταινία και καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της περιόδου».

Ο ηθοποιός είχε παρευρεθεί στην πρεμιέρα της ταινίας μαζί με την Κέιτ, όπου της σύστησε την Έμιλι Μπλαντ, η οποία είχε μαζί της την αδελφή της, Φελίσιτι. Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της Κέιτ, σε ηλικία μόλις 47 ετών, ο Τούτσι ήρθε ξανά κοντά με τη Φελίσιτι Μπλαντ στον γάμο της Έμιλι Μπλαντ με τον Τζον Κρασίνσκι. Αργότερα παντρεύτηκαν και σήμερα έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο ηθοποιός είναι επίσης πατέρας των διδύμων Ιζαμπέλ και Νικολό, 26 ετών, καθώς και της Καμίλα, 21 ετών, από τον γάμο του με την Κέιτ.

Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαγνώστηκε και ο ίδιος με καρκίνο του στόματος το 2017, όταν οι γιατροί εντόπισαν όγκο στη βάση της γλώσσας του. Περιέγραψε τη θεραπεία που ακολούθησε ως «φρικτή» και «ψυχολογικά τραυματική», καθώς του θύμιζε την απώλεια της πρώτης του συζύγου. Όπως εξομολογήθηκε: «Δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα μόνος μου και η Φελίσιτι -είχαμε ένα τρίχρονο παιδί και εκείνη επρόκειτο να γεννήσει. Γέννησε στο ίδιο νοσοκομείο όπου εγώ έκανα θεραπεία. Ήταν φρικτό για εκείνη».

Από την πλευρά της, η Φελίσιτι Μπλαντ μίλησε επίσης για τη δύσκολη αυτή περίοδο, χαρακτηρίζοντας τη θεραπεία «αρκετά τρομακτική». «Ο Σταν είναι το ίδιο, αγαπά το φαγητό. Είναι γνωστό ότι ο σύζυγός μου πέρασε θεραπεία για καρκίνο και ήταν αρκετά τρομακτικό». Και πρόσθεσε: «Ήταν καρκίνος του στόματος και δεν μπορούσε καν να μιλήσει κανονικά. Χρειάστηκε να τραφεί με σωληνάκι».

Η ίδια τόνισε πόσο επηρεάζει η αδυναμία σίτισης την καθημερινότητα: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλο μέρος της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής περιστρέφεται γύρω από το φαγητό και το ποτό. Όταν δεν μπορείς να φας, νιώθεις αποκλεισμένος από τόσα πολλά. Το να τον βλέπω να ανακτά αυτή την ικανότητα -και το γεγονός ότι δεν είχε καθόλου γεύση- ήταν πραγματικά τρομακτικό. Έχουμε περάσει ένα μεγάλο ταξίδι με το φαγητό, εγώ και ο Σταν, και είναι κάτι που αγαπάμε να κάνουμε μαζί».

Ο Τούτσι έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη βαθιά θλίψη που συνεχίζει να νιώθει για την απώλεια της Κέιτ, ακόμη και χρόνια μετά. Σε συνέντευξή του στο CBS το 2021 είχε δηλώσει: «Είναι ακόμα δύσκολο μετά από 11 χρόνια. Είναι ακόμα δύσκολο. Και θα είναι πάντα δύσκολο. Αλλά δεν μπορείς να το αφήσεις…».

Πηγή: skai.gr

