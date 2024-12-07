Euphoria Season 3: Όσα ξέρουμε μέχρι τώρα

Η σκοτεινή δραματική σειρά γυμνασίου του Sam Levinson, Euphoria, απέκτησε φανατικό κοινό όταν έκανε πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2019, εξελισσόμενη σε ένα τεράστιο τηλεοπτικό φαινόμενο μέχρι τη 2η σεζόν το 2022. Ανεβάζοντας τους πρωταγωνιστές της στη στρατόσφαιρα της φήμης, η 3η σεζόν περιβαλλόταν πάντα από αβεβαιότητα λόγω των πολυάσχολων προγραμμάτων του καστ. Φτάνοντας στο 2025, έχουμε επιτέλους πληροφορίες για το πότε η σειρά μπορεί να επιστρέψει. Ακολουθούν όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Θα επιστρέψει το Euphoria;

Ναι, η 3η σεζόν του Euphoria έχει πάρει το πράσινο φως, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2025. «Προχωράμε, έχω διαβάσει τα σενάρια, είμαστε χαρούμενοι, συνεχίζουμε», δήλωσε ο Casey Bloys, πρόεδρος περιεχομένου της HBO, τον προηγούμενο μήνα. «Ξέρω ότι η σειρά δέχεται μεγάλη προσοχή τώρα, επειδή δημιούργησε πραγματικούς κινηματογραφικούς αστέρες, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε διάφορα πρότζεκτ. Ωστόσο, προχωράμε κανονικά με τη σεζόν, οπότε τίποτα δεν έχει αλλάξει».

Οι «κινηματογραφικοί αστέρες» που αναφέρονται περιλαμβάνουν τη Zendaya, τη Hunter Schafer, τη Sydney Sweeney και τον Jacob Elordi, με το Euphoria να αποτελεί σημείο καμπής για τους τρεις τελευταίους. Παράλληλα, οι απεργίες στο Χόλιγουντ και οι συγκρούσεις στα χρονοδιαγράμματα του βασικού καστ καθυστέρησαν ακόμη περισσότερο τη 3η σεζόν.

Πότε θα προβληθεί η 3η σεζόν του Euphoria;

Η 3η σεζόν του Euphoria αναμένεται να προβληθεί στις αρχές του 2026. Η HBO θεωρεί τη σειρά, η οποία είναι η τέταρτη πιο επιτυχημένη πρωτότυπη παραγωγή της μετά το Game of Thrones, το The Last of Us και το House of the Dragon, ως «θεμέλιο» του προγραμματισμού της, και επομένως θα ενταχθεί στο πρόγραμμα χωρίς συγκρούσεις με άλλες μεγάλες παραγωγές.

«Τα μεγαλύτερα θεμέλια μας άρχισαν να επιστρέφουν φέτος το καλοκαίρι με τη 2η σεζόν του House of the Dragon», δήλωσε ο JB Perrette, CEO και πρόεδρος παγκόσμιας ροής της Warner Bros. Discovery, της μητρικής εταιρείας της HBO. «Στη συνέχεια, έχουμε το The White Lotus το πρώτο τρίμηνο του Φεβρουαρίου, μετά τη 2η σεζόν του The Last Of Us στο δεύτερο τρίμηνο, και μια νέα, μικρότερης κλίμακας σειρά Game of Thrones το καλοκαίρι. Βλέποντας πιο πέρα, η 3η σεζόν του Euphoria θα προβληθεί πιθανότατα στις αρχές του 2026 και μετά θα επιστρέψουμε με την 3η σεζόν του House of the Dragon. Έτσι, τώρα έχουμε τουλάχιστον δύο ή τρεις μεγάλες παραγωγές κάθε χρόνο».

Τι να περιμένουμε από την πλοκή;

Η 2η σεζόν του Euphoria προβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, και θα έχουν περάσει τέσσερα χρόνια πριν ξανασυναντήσουμε τη Rue και την παρέα. Η HBO επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει χρονικό άλμα για να γεφυρωθεί αυτό το κενό, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα το καστ δεν θα απεικονίζει πλέον μαθητές γυμνασίου.

«Ένα από τα ζητήματα που σκέφτεται ο Sam είναι να μην τοποθετείται πλέον στο γυμνάσιο», δήλωσε ο Casey Bloys νωρίτερα φέτος. «Εκεί είχε νόημα τότε, αλλά τώρα, γίνεται πολλή συζήτηση για το πού θα τοποθετηθεί χρονικά και πόσο στο μέλλον. Πιστεύω όμως ότι έχει βρει μια ιδέα που τον ενθουσιάζει και δουλεύει πάνω σε αυτή».

Η 3η σεζόν του Euphoria θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια.

Ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν;

Ή αλλιώς: ποιοι δεν θα επιστρέψουν; Η Barbie Ferreira (Kat) και η Storm Reid (η μικρότερη αδελφή της Rue, Gia) έχουν ανακοινώσει ότι αποχωρούν από τη σειρά, ενώ ο Angus Cloud (ο έμπορος ναρκωτικών της Rue, Fez) έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2023. Επιπλέον, μετά τον υπαινιγμό θανάτου του εκτός οθόνης, ο Javon Walton (Ashtray) πιθανότατα δεν θα επιστρέψει.

Ωστόσο, τον Ιούλιο, το Deadline αποκάλυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος του βασικού καστ θα επιστρέψει για την 3η σεζόν του Euphoria, συμπεριλαμβανομένων:

Zendaya ως Rue Bennett

Sydney Sweeney ως Cassie Howard

Jacob Elordi ως Nate Jacobs

Eric Dane ως Cal Jacobs

Maude Apatow ως Lexi Howard

Alexa Demie ως Maddy Perez

Hunter Schafer ως Jules Vaughn

Nika King ως Leslie Bennett

Colman Domingo ως Ali Muhammed

Dominic Fike ως Elliot

