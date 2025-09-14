Ο σερ Έλτον Τζον (Elton John_ κατατρόμαξε τους θαυμαστές του όταν ανέβασε στον λογαριασμό του Instagram φωτογραφίες του, ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι με τα δυο του πόδια σε γύψο και αυχενικό κολάρο στο λαιμό του.

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με πλήθος κόσμου, αλλά και διάσημους καλλιτέχνες, να αναρωτιούνται αρχικά τι συνέβη στον θρυλικό καλλιτέχνη. Μάλιστα, στο πλευρό του είχε τον σύζυγό του, Ντέιβιντ Φέρνις, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία των θαυμαστών του.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Ελτον Τζον στη λεζάντα της ανάρτησής του, οι φωτογραφίες στην πραγματικότητα ήταν από γυρίσματα της νέας ταινίας των Spinal Tap.

«Ρόκαρα πολύ δυνατά… και κατέληξα στον γύψο! Στα παρασκήνια με τους Spinal Tap. Η νέα ταινία και το άλμπουμ, με τη συμμετοχή μου, κυκλοφορούν σήμερα. Ευχαριστώ που με κάνατε μέρος αυτού», έγραψε ο Έλτον Τζον.

Ο τραγουδιστής συμμετέχει στο νέο φιλμ «Spinal Tap II», το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το νέο τους άλμπουμ, ερμηνεύοντας στα τραγούδια «Listen To The Flower People» και «Stonehenge».

Πηγή: skai.gr

