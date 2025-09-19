Δήμος Ηλιούπολης: Πλησιάζει το «Ilioupoli Active Week 2025» με δωρεάν εβδομάδα άσκησης σε όλα τα γυμναστήρια που συμμετέχουν

Η αντίστροφη μέτρηση για το «ILIOUPOLI ACTIVE WEEK 2025» έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Δήμο Ηλιούπολης να δίνει το έναυσμα για μια εβδομάδα γεμάτη άθληση και υγεία στην πόλη.

Η φετινή διοργάνωση προσφέρει δωρεάν εβδομάδα άσκησης σε όλα τα συνεργαζόμενα γυμναστήρια από τις 22 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025, δημιουργώντας μία μοναδική ευκαιρία για όλους τους δημότες και κατοίκους να γνωρίσουν σύγχρονες τάσεις fitness, να δοκιμάσουν νέα προγράμματα και να εντάξουν την άθληση στην καθημερινότητά τους.

Η συνεργασία Δήμου και τοπικών γυμναστηρίων

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Δήμος οικοδομεί ισχυρές γέφυρες με την τοπική επιχειρηματικότητα και τις αθλητικές υποδομές. Στόχος είναι η ανάδειξη των τοπικών γυμναστηρίων και η εξοικείωση μικρών και μεγάλων με τα οφέλη ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση: «Ο Δήμος Ηλιούπολης πρωτοστατεί στο χώρο της οργανωμένης άσκησης».

Πρόγραμμα και παροχές – Δύο φάσεις δράσεων

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο φάσεις:

Α' Φάση (22/9 – 27/9): Κατά την πρώτη φάση, όλα τα αδειοδοτημένα και συνεργαζόμενα ιδιωτικά γυμναστήρια της περιοχής ανοίγουν τις εγκαταστάσεις τους και προσφέρουν δωρεάν συμμετοχή σε ποικίλα προγράμματα άσκησης. Κάθε γυμναστήριο παρουσιάζει το δικό του πρόγραμμα με διαφορετικές επιλογές για δυναμική άθληση, ώστε οι συμμετέχοντες να επιλέξουν εκείνη που ταιριάζει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, διατίθενται δωρεάν θέσεις και σε αθλητικά προγράμματα του Δήμου, ενώ στο τέλος της εβδομάδας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επωφεληθούν από ειδικές προσφορές που έχουν ετοιμάσει τα γυμναστήρια αποκλειστικά για το πλαίσιο του «ILIOUPOLI ACTIVE WEEK 2025».

Β' Φάση (28/9): Κεντρικό Event Στις 28 Σεπτεμβρίου, η δράση κορυφώνεται με ένα μεγάλο αθλητικό event στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (17:00 - 21:00). Εκεί, πιστοποιημένοι γυμναστές παρουσιάζουν ζωντανά προγράμματα όπως Pilates, Functional training, Spinning και άλλα, με όλα τα απαραίτητα όργανα να διατίθενται δωρεάν για όσους επιθυμούν να δοκιμάσουν τα προγράμματα. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του event θα διεξαχθεί κλήρωση με πλούσια δώρα για τους συμμετέχοντες.

Ενισχύοντας την τοπική κοινότητα και τον υγιεινό τρόπο ζωής

Με στόχο να δημιουργηθεί ένα δυναμικό και θετικό κλίμα γύρω από την άθληση και την ευεξία, η διοργάνωση δίνει έμφαση τόσο στη γνωριμία με εναλλακτικές μορφές άσκησης όσο και στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων του αθλητικού χώρου. Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, "το νέο αυτός θεσμός υπόσχεται πολλά για την ένταξη του αθλητισμού στις ζωές όλων των ηλικιών".

Σύντομα θα ακολουθήσει και νέα ανακοίνωση με περαιτέρω λεπτομέρειες για τις δράσεις και τις ειδικές προσφορές των γυμναστηρίων που συμμετέχουν.

Ως τότε, το μόνο που χρειάζεται είναι να παραμείνουμε ACTIVE, προσμένοντας το «ILIOUPOLI ACTIVE WEEK 2025» και όλα όσα έχει να προσφέρει!

