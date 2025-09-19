Μάργκοτ Ρόμπι: Εξήγησε γιατί το ντεκολτέ του φορέματός της είναι κατάλληλο για κλοπές σε καταστήματα (video)

Η Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie) μπορεί να μην είναι κλέφτρα, αλλά δεν φοβήθηκε να επιδείξει τις ικανότητές της, χρησιμοποιώντας το ντεκολτέ του φορέματός της στην εκπομπή του Seth Meyers. Κατά την πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Late Night», η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα μοναδικό φόρεμα Magda Butrym από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025. Εκτός από τη σέξι εμφάνισή της, η λαιμόκοψη του φορέματος ήταν αυτή που «έκλεψε» τις εντυπώσεις, με την ηθοποιό να λέει ότι είχε στο μυαλό της την κατάλληλη χρήση για αυτήν.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή μαζί με τον Κόλιν Φάρελ για να προωθήσουν την ταινία τους «A Big, Bold, Beautiful Journey». Καλωσορίζοντας τους συμπρωταγωνιστές στην εκπομπή του, ο Meyers γρήγορα εστίασε στο μίνι φόρεμα της ηθοποιού: «Θέλω να πω, απλά να φωνάξω για το φόρεμα», είπε, αναφερόμενος στο «look». Ωστόσο, η σταρ της «Barbie» είπε αστειευόμενη στον παρουσιαστή: «Είναι ένα φόρεμα για κλοπές σε καταστήματα». Μάλιστα, η ίδια έδειξε με χειρονομίες πώς θα έπαιρνε τα πράγματα και θα τα έβαζε στο μακρύ, ευρύχωρο και ασύμμετρο ντεκολτέ της.

Όσον αφορά στην ταινία, Μάργκοτ Ρόμπι και Κόλιν Φάρελ είναι αμφότεροι εξαιρετικοί, σε ένα ρομάντζο του φανταστικού, που κερδίζει σε θάρρος και εικαστική τόλμη, ωστόσο χάνει σε ασύνδετη αφήγηση και κακογραμμένο χιούμορ.

Ο πολλά υποσχόμενος Κογκονάντα («Columbus», «Μετά τον Γιάνγκ») μας υπόσχεται, όπως και ο τίτλος της ρομαντικής του δραμεντί φαντασίας, ένα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο, θέτοντας στον πυρήνα της ταινίας του ένα ερώτημα που πολλές φορές απασχολεί τους ανθρώπους. Τι θα γινόταν, άραγε, αν μπορούσαμε να ξαναζήσουμε τις στιγμές που μας διαμόρφωσαν;

Μια εσωτερική περιπλάνηση, με δυο πρωταγωνιστές σε καλή φόρμα, που αξιοποιεί ο σκηνοθέτης, ενώ αν περιόριζε και το μέλωμα του σεναρίου, που βγάζει, ωστόσο, συγκίνηση, θα είχε καταφέρει να διεισδύσει πιο βαθιά στο θέμα του και στο βασικό του ερώτημα της ταινίας, για τις καθοριστικές στιγμές της ζωής.

