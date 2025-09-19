Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι (Emily Ratajkowski) προκάλεσε «χαμό» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την άφιξή της στην παρουσίαση της συλλογής «Ice Cube High Jewelry Capsule» της Chopard, στο Μανχάταν, φορώντας ένα oversized μαύρο σακάκι χωρίς τίποτα από κάτω.

Το τολμηρό «look», σε συνδυασμό με ένα παντελόνι και διαμαντένια αξεσουάρ, κέντρισε την προσοχή των θαυμαστών της στο διαδίκτυο. Πολλοί από αυτούς κατέκλυσαν τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας της κομπλιμέντα και χαρακτηρίζοντας το ντύσιμό της «εκπληκτικό».

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έκανε μια τολμηρή εμφάνιση με ένα oversized σακάκι -τα υπόλοιπα ρούχα τα άφησε στο σπίτι- στο πάρτι για την παρουσίαση της συλλογής, που πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν. Χωρίς πουκάμισο και σουτιέν, η σταρ επέλεξε ένα μαύρο σακάκι ως τοπ.

Για να ολοκληρώσει το σύνολο, το μοντέλο και ηθοποιός πρόσθεσε μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια με λουράκια από τον Gianvito Rossi και κράτησε μια κομψή μαύρη δερμάτινη τσάντα. Τα αξεσουάρ της περιελάμβαναν ένα διαμαντένιο βραχιόλι, σε συνδυασμό με λαμπερά σκουλαρίκια από τη Chopard. Διατηρώντας την παλέτα του μακιγιάζ της απαλή, τόνισε τα μάτια της, ενώ ένα απαλό καφέ nude κραγιόν ολοκλήρωσε το «look».

Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτή η γυναίκα είναι ένα πραγματικό διαμάντι. Όχι μόνο για την εμφάνισή της, αλλά και για το μυαλό της», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Καταπληκτική σιλουέτα, αξίζεις κάθε έπαινο!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έμιλι Ρατακόφσκι είναι και συγγραφέας. Στο βιβλίο της «The Body» η ίδια είχε γράψει για την άλλη όψη της ομορφιάς και του σεξ απίλ. «Πίστευα για χρόνια ότι το να είσαι sex symbol σε κάνει πιο δυνατό. Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι οι γυναίκες που κερδίζουν τη δύναμή τους μέσω της ομορφιάς καταλήγουν να χρωστούν στους άνδρες, η επιθυμία των οποίων τους έδωσε αυτή τη δύναμη. Αυτοί είναι οι άνδρες που έχουν τη δύναμη, όχι οι γυναίκες που ο κόσμος κοιτά με θαυμασμό».

