Στην Ελλάδα για γυρίσματα ο Nicolas Cage τον Αύγουστο

Στην Ελλάδα ινκόγκνιτο ο χολιγουντιανός σταρ Nicolas Cage! Ο ακριβοθώρητος ηθοποιός θα βρεθεί στη χώρα μας όχι για διακοπές, αλλά για τα γυρίσματα της ταινίας με τίτλο «Ο γιος του ξυλουργού», το σενάριο της οποίας περιστρέφεται γύρω από τα θαύματα του Ιησού Χριστού, όπως αποκάλυψε στην εφημερίδα Espresso ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας, εξασφαλίζοντας μια παγκόσμια αποκλειστικότητα.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του, μέχρι σήμερα όλα γίνονται υπό άκρα μυστικότητα, σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, λίγο έξω από την Αθήνα, στις σπηλιές και τις χαράδρες της περιοχής Κρύφτες Μεγάρων, και πάντες περιμένουν με ανυπομονησία να αρχίσουν τα γυρίσματα.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, συγκεκριμένα στα απάτητα βουνά των Μεγάρων, στους περίφημους και εντυπωσιακούς Κρύφτες, με τις μοναδικές σπηλιές και το φυσικό τοπίο να παραπέμπει σε άλλες εποχές, εδώ και μερικές εβδομάδες τα μηχανήματα του Δήμου Μεγαρέων δουλεύουν ασταμάτητα.

Espresso

Άλλωστε δεν είναι τυχαίες η περιοχή και η ονομασία Κρύφτες, καθώς στα αρχαία χρόνια η περιοχή αυτή ήταν σωστό φρούριο για τους κατοίκους της Αττικοβοιωτίας, που κρύβονταν από τους εισβολείς άλλων περιοχών. Αν και η περιοχή είναι «απόρθητο κάστρο» λόγω των εργασιών και εν αναμονή των χολιγουντιανών σταρ, η «Espresso» κατάφερε να απαθανατίσει μερικά από τα σκηνικά που στήνονται στις απότομες χαράδρες.

Ανάμεσα στα αιωνόβια πεύκα και τα μισογκρεμισμένα κτίσματα του περασμένου αιώνα μέσα στις χαράδρες οι εργασίες είναι πυρετώδεις, με τα συνεργεία να δημιουργούν ένα μικρό χωριό, καθώς μέσα στον Αύγουστο αναμένεται η έναρξη των γυρισμάτων, που θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Nicolas Cage γυρίζει ταινία στη χώρα μας και η προηγούμενη του πήγε και εξαιρετικά καλά. Το 2001 είχε πρωταγωνιστήσει στη χολιγουντιανή παραγωγή «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι», που έδωσε τεράστια τουριστική ώθηση στην Κεφαλλονιά, ενώ οι εισπράξεις της ταινίας ήταν 62.000.000 δολάρια.

Το έγγραφο στο Δήμο Μεγαρέων

Και πώς ξεκίνησαν όλα; Πριν από περίπου δύο μήνες μία από τις μεγαλύτερες χολιγουντιανές κινηματογραφικές εταιρίες με έγγραφό της προς τον Δήμο Μεγαρέων έκανε σαφές αυτό το μεγάλο κινηματογραφικό εγχείρημα που θα λάβει χώρα σε φυσικό περιβάλλον: να γυριστεί ένα μέρος από την ταινία του Hollywood με τίτλο «Ο γιος του ξυλουργού», η οποία αναφέρεται στα θαύματα του Ιησού Χριστού.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Αιγυπτιοαμερικανός Lotfy Nathan, ο οποίος σκοπεύει να φωτίσει μια σπάνια ειπωμένη πλευρά της παιδικής ηλικίας του Ιησού με μια εικόνα πολύ εντυπωσιακή λόγω των θαυμάτων που έκανε. Η κινηματογραφική εταιρία παραγωγής Cinenovo με έδρα το Παρίσι και η Spacemaker με έδρα το Λος Αντζελες έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού εγχειρήματος, ενώ η ταινία προσδοκά να σαρώσει το box office!

Η κινηματογραφική εταιρία στο προφίλ της στα social media αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ιστορία του Ιησού όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Οι Nicolas Cage, FKA Twigs και Noah Jupe θα πρωταγωνιστήσουν στο “Carpenter’s Son”, μια ταινία που θα περάσει στην ιστορία»!

