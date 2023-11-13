Αυτά τα 5 ζώδια είναι «εθισμένα» στα social media

Ο εθισμός στα μέσα κοινωνική δικτύωσης όπως το Instagram, το Facebook, το Tik Tok και άλλα, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Με το κινητό να αποτελεί πια προέκταση του χεριού μας δεν είναι παράξενο το γεγονός πως ελέγχουμε τα τηλέφωνά μας λίγο πριν κοιμηθούμε και αμέσως μόλις ξυπνήσουμε. Και φυσικά αυτό είναι μια μορφή εθισμού.

Μερικοί άνθρωποι είναι όμως περισσότερο εθισμένοι στα social media και εδώ θα μάθεις ποια είναι τα 5 πιο «εθισμένα» ζώδια.

Δίδυμος

Ο Δίδυμος είναι ο πρώτος που ελέγχει το κινητό του αμέσως μόλις ξυπνήσει. Είναι πολύ κοινωνικό πλάσμα και, ως εκ τούτου, λατρεύει να μοιράζεται το τι κάνει και πού είναι. Προτιμάει να συμμετέχει σε κοινές συζητήσεις και να μιλάει για πράγματα για τα οποία είναι παθιασμένος.

Λέων

Ο Λέων έχει πάντα αυτή την επιθυμία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Έτσι, το να είναι το αστέρι των social media είναι παιχνιδάκι για αυτόν. Του αρέσει να μοιράζεται τις φωτογραφίες του που εκπέμπουν αυτοπεποίθηση και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τείνει επίσης να έχει πολλούς ακόλουθους και έτσι, ο Λέων προσπαθεί σκληρά για να διατηρήσει την προσωπικότητά του στα social media με πολλή υπομονή και αποτελεσματικότητα.

Ζυγός

Ο Ζυγός αγαπάει την τεχνολογία και ξέρει ακριβώς πώς να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προς όφελός του. Αυτό όμως τον κάνει και λίγο stalker αφού δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιήσει τα social media με κάθε δυνατό τρόπο για να παρακολουθήσει τον πρώην σύντροφό του.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός δεν χρησιμοποιεί τα social media τόσο για να προβάλλει τη δική του ζωή όσο για να παρακολουθεί τη ζωή των άλλων. Του αρέσει να γνωρίζει τι συμβαίνει με τους άλλους και επίσης θα σχολιάσει εύκολα ή θα κάνει like στις φωτογραφίες άλλων. Πιθανότατα θα μάθει κάθε μικρή λεπτομέρεια για τους άλλους, χωρίς να τον καταλάβουν καν.

Τοξότης

Ο Τοξότης χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απλώς για διασκέδαση και δημοσιεύει φωτογραφίες ή βίντεο χαλαρά χωρίς να σκέφτεται την αντίδραση των άλλων. Είναι επίσης εκείνος που συμμετέχει σε διάφορες συνομιλίες με οποιονδήποτε στην πλατφόρμα, χωρίς να θέλει κάτι παραπάνω. Επίσης, είναι το ζώδιο που είναι πιο πιθανό να γίνει influencer.

