Η Σάμι Σιν είναι ευγνώμων στον πλαστικό χειρουργό της. Η 21χρονη κόρη της Ντενίζ Ρίτσαρντς και του Τσάρλι Σιν μοιράστηκε με υπερηφάνεια φωτογραφίες πριν και μετά τη συγκλονιστική σωματική της «μεταμόρφωση» στο Instagram Story. Σε μια φωτογραφία, η Σάμι εμφανίζεται ως έφηβη, με ξανθά μαλλιά, και φυσικά χαρακτηριστικά.

@samisheen who wants to guess what hair color i’m doing next ♬ оригинальный звук - джейн уиллер

Η Σάμι, επίσης, δημοσίευσε μια πιο πρόσφατη φωτογραφία της δίπλα στην παλιά, η οποία απεικόνιζε την ίδια ως μοντέλο του OnlyFans, επτά χρόνια μετά, με ροζ μαλλιά και εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Η κόρη του Τσάρλι Σιν αποκάλυψε όλες τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε για να επιτύχει τα νέα χαρακτηριστικά της.

«Ευχαριστώ τον Θεό για τα hair extensions, το lip filler (υαλουρονικό οξύ στα χείλη), το boob job (χειρουργική αύξηση στήθους), το nose job (ρινοπλαστική), τα veneers & το kiss2 (έφτιαξε και την οδοντοστοιχία της) στο FaceApp», έγραψε στην ανάρτησή της. Μάλιστα, η Σάμι δεν παρέλειψε να αναφερθεί ακόμη και στη λειτουργία της εφαρμογής επεξεργασίας φωτογραφιών, που σύμφωνα με την ίδια, «υπόσχεται στους χρήστες ‘’άμεσες διορθώσεις’’».

Η Σάμι ήταν ειλικρινής σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει υποβληθεί στο παρελθόν και μάλιστα μίλησε ανοιχτά για αυτές σε ένα βίντεο στο TikTok τον περασμένο Απρίλιο. «Προφανώς, έχω εξοργίσει πολλούς ανθρώπους με την πλαστική εγχείρηση στη μύτη, οπότε σκέφτηκα ότι θα εξοργίσω ακόμα περισσότερους ανθρώπους αν σας πω όλες τις επεμβάσεις που έχω κάνει», είπε στο βίντεο εκείνη την εποχή.

Η οικογενειακή ιστορία της Σάμι ξεκινά με έναν γάμο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με έντονες προσωπικότητες. Ο Τσάρλι Σιν και η Ντένις Ρίτσαρντς παντρεύτηκαν πριν από τη γέννηση της Σάμι, αλλά χώρισαν όταν εκείνη ήταν ακόμη μικρή, γεγονός που «σημάδεψε» την ψυχή της. Η μητέρα της, σε πολλές συνεντεύξεις, έχει παραδεχτεί ότι οι διενέξεις μεταξύ του πρώην ζευγαριού ήταν πολλές, αλλά η ίδια προσπαθούσε να προστατεύσει τα κορίτσια από τις αντιπαραθέσεις.

Έτσι, καθώς μεγάλωνε, η Σάμι άρχισε να αυτοπροσδιορίζεται, να παίρνει αποφάσεις και να γίνεται ο «εαυτός» της, όπως έχει πει σε συνεντεύξεις της, σε έναν κόσμο που ήδη γνώριζε το όνομά της. Με την ενηλικίωσή της, μπήκε στον χώρο της δημιουργίας περιεχομένου, ανοίγοντας έναν λογαριασμό σε πλατφόρμα OnlyFans με σκοπό, όπως έχει δηλώσει, να εκφράσει τις σκέψεις της για την ομορφιά και τη σεξουαλικότητα. Η ίδια έχει δηλώσει πως «όλα τα σώματα είναι όμορφα» και ότι η στόχευσή της δεν είναι να προάγει τις πλαστικές επεμβάσεις, αλλά να μιλήσει με ειλικρίνεια για το τι σημαίνει να ζεις σε έναν κόσμο που απαιτεί τελειότητα.

Και αν κάποιος αναρωτηθεί τι θα ήθελε σήμερα η Σάμι, ίσως η απάντηση να είναι απλή: να την αγαπά κάποιος γι’ αυτό που είναι, χωρίς να χρειάζεται να μεταμορφωθεί. Να υπάρχει ελευθερία, να υπάρχει χώρος για σφάλματα, να υπάρχει συγχώρεση προς τους άλλους, αλλά και προς την ίδια της την ψυχή.

Πηγή: skai.gr

