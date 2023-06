Η Αντζελίνα Τζολί έχει γενέθλια 

Γενέθλια έχει σήμερα η Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) - για πολλούς η απόλυτη καλλονή - και γίνεται 47!

Η Τζολί γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1975 στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. και είναι ηθοποιός από κούνια καθώς οι γονείς της είναι ο Τζον Βόιτ και η Μαρσελίν Μπερτράντ.

Η Αντζελίνα έχει δηλώσει ότι από μικρή παρακολουθούσε ταινίες με την μητέρα της και έτσι αποφάσισε να γίνει ηθοποιός.

