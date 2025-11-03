Άντονι Χόπκινς: Η σύζυγός του λέει ότι μπορεί να έχει αυτισμό - «Ανοησίες», απαντά ο ηθοποιός

Η σύζυγος του Άντονι Χόπκινς πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό, αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι δεν τον απασχολούν οι «ταμπέλες». Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Sunday Times», ο 87χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για όλα -από την οικογενειακή του ιστορία μέχρι την ψυχική του υγεία- και αποκάλυψε ότι η σύζυγός του, Stella Arroyave, του είχε πει κάποτε ότι μπορεί να έχει μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

«Είμαι εμμονικός με τους αριθμούς. Είμαι εμμονικός με τις λεπτομέρειες. Μου αρέσει να είναι όλα τακτοποιημένα και να απομνημονεύω», είπε ο Χόπκινς στο μέσο. «Η Στέλλα το έψαξε και είπε: ‘’Πρέπει να έχεις σύνδρομο Άσπεργκερ’’. Δεν ήξερα τι στο καλό εννοούσε», ανέφερε ο Χόπκινς για την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του. «Δεν το πιστεύω καν».

Anthony Hopkins Says His Wife Thinks He May Have Autism — but He's 'Cynical' About Diagnoses: 'It’s All Nonsense' https://t.co/hBaPkc3oSO — People (@people) November 2, 2025

Το σύνδρομο Άσπεργκερ συμπεριλαμβάνεται στις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού και αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Η ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο είναι μεγάλη και όλο και περισσότερο αυξάνεται η ενημέρωση για τη διαταραχή.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, μάλλον είμαι κυνικός, επειδή όλα αυτά είναι ανοησίες. Είναι όλα ανοησίες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή και να είσαι άνθρωπος: γεμάτος μυστήρια, μπερδεμένες σκέψεις και πράγματα που βρίσκονται μέσα μας. Όλες αυτές οι ‘’ταμπέλες’’… Εννοώ, ποιος νοιάζεται; Αλλά τώρα είναι της μόδας», εξήγησε ο Χόπκινς.

Τέλος, ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε για τις μάχες του με τον αλκοολισμό: «Ήμουν μεθυσμένος και οδηγούσα το αυτοκίνητό μου εδώ στην Καλιφόρνια σε κατάσταση μπλακ-άουτ, χωρίς να έχω ιδέα πού πήγαινα, όταν συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να είχα σκοτώσει κάποιον ή τον εαυτό μου, κάτι που δεν με ένοιαζε», θυμήθηκε ο ηθοποιός, ο οποίος τον Ιανουάριο συμπλήρωσε 49 χρόνια νηφαλιότητας. «Συνήλθα», συνέχισε ο Χόπκινς, «και είπα σε έναν πρώην ατζέντη μου σε ένα πάρτι στο Μπέβερλι Χιλς: ‘’Χρειάζομαι βοήθεια’’».

