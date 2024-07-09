Monica Bellucci: Μια γυναίκα-φαντασίωση που ο χρόνος δεν την «άγγιξε»

Η Μόνικα Μπελούτσι τιμήθηκε πρόσφατα με βραβείο για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο στα 64α βραβεία «Globo d'Oro» στη Ρώμη. Η 59χρονη ηθοποιός είχε στο πλευρό της τον 65χρονο σύντροφό της, τον σκηνοθέτη Tim Burton, ο οποίος δε σταμάτησε να δείχνει την αγάπη του προς εκείνη.

Η Ιταλίδα ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Αμερικανό σκηνοθέτη τον Ιούνιο του 2023, με το ζευγάρι να συνεργάζεται στην ταινία «Beetlejuice 2», την οποία σκηνοθέτησε ο Μπάρτον, και θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Αγαπώ τον Τιμ», είχε δηλώσει η Μπελούτσι. «Και σέβομαι πολύ τον Τιμ Μπάρτον. Λατρεύω αυτόν τον ονειρικό κόσμο όπου τα τέρατα είναι ευγενικά, σαν να μπορούμε να μετατρέψουμε τις σκοτεινές μας πτυχές σε κάτι φωτεινό, συγχωρητικό. Οι ταινίες του Τιμ Μπάρτον μιλούν πολύ γι' αυτό», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο γαλλικό «Elle».

Η Μόνικα Μπελούτσι είχε μιλήσει και για την ηλικία της, εξηγώντας ότι έχει συμφιλιωθεί με τα γηρατειά. «Είμαι σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Λέω στον εαυτό μου ότι είναι ανώφελο να πηγαίνω ενάντια σε κάτι που είναι πιο ισχυρό από εμένα. Και αν ο χρόνος περνάει, σημαίνει ότι είσαι τυχερός που είσαι ακόμα εδώ. Η βιολογική ηλικία έχει συνέπειες, δεν απολαμβάνουμε πλέον τα πλεονεκτήματα της νεότητας. Το σημαντικό είναι να συνεχίσω να αισθάνομαι καλά και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και με διεγείρουν».

Παρά το γεγονός ότι φημίζεται για την απίστευτη ομορφιά της -έκανε το ντεμπούτο της στο μόντελινγκ σε ηλικία μόλις 16 ετών- η Μόνικα επέμεινε ότι η επιτυχία της είναι κάτι περισσότερο από την εμφάνισή της. «Είμαι 59 ετών και εξακολουθώ να εργάζομαι, οπότε δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά. Η αρχική περιέργεια καταλήγει στο κενό αν δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω».

Πηγή: skai.gr

