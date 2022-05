Μια αιχμηρή ανάρτηση για την πολιτική του ψήφο πραγματοποίησε ο Ίλον Μασκ.

Όπως αποκαλύπτει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, οι Δημοκρατικοί συνήθιζαν να είναι το κόμμα της καλοσύνης και για αυτό τον λόγο τους ψήφιζε.

Ωστόσο τώρα λέει πως έγιναν το κόμμα της διαίρεσης και του μίσους, οπότε για αυτό τον λόγο θα ψηφίσει τους Ρεπουμπλικανούς

«Δείτε τώρα να ξεδιπλώνεται η βρώμικη εκστρατεία τους εναντίον μου...», ανέφερε χαρακτηριστικά στο tweet του ο CEO της Τesla.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿