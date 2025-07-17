Ο Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson) και η φίλη του Elsie Hewitt περιμένουν το πρώτο τους παιδί, λίγους μήνες μετά το ντεμπούτο του ειδυλλίου τους. Ο 31χρονος κωμικός και το 29χρονο μοντέλο, που έκαναν το ντεμπούτο τους τον Μάρτιο, ανακοίνωσαν τα ευχάριστα νέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Elsie Hewitt είναι η σύντροφός του

Μάλιστα, ο ηθοποιός εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, κρατώντας την κοιλίτσα της συντρόφου του και γράφοντας στην ανάρτηση: «Τώρα όλοι ξέρουν ότι κάναμε σεξ». Μάλιστα, το ζευγάρι δημοσίευσε και το υπερηχογράφημα του μωρού, μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά του. Η Hewitt είχε αποκαλύψει στην «Daily Mail» πριν από δύο μήνες ότι είχε κάνει χειρουργική επέμβαση για ενδομητρίωση.

Ο Πιτ Ντέιβιντσον είχε γίνει γνωστός από τη σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν. Ο Πιτ ξεκίνησε το 2022 να βγαίνει με τη διάσημη τηλεπερσόνα και έκλεισε τη χρονιά με το μοντέλο Emily Ratajkowski. Το 2013, σε ηλικία μόλις 20 ετών, ο Πιτ Ντέιβιντσον μπήκε στο «Saturday Night Live», σαν το παιδί-θαύμα της αμερικανικής κωμωδίας. Η παιδική του ηλικία, η οποία διαμορφώθηκε από τον θάνατο του πατέρα του, πυροσβέστη, στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, έγινε επίσης πρωτοσέλιδο. Ο Πιτ ήταν μόλις επτά ετών την εποχή του θανάτου του πατέρα του. Μετέτρεψε αυτή την τραγωδία σε κωμωδία, η οποία υπήρξε θεραπευτική για τον ίδιο και απωθητική για τους άλλους.

Παρά τις… επιτυχίες του, ο κωμικός έχει υποφέρει πολύ. Ο ίδιος διαγνώστηκε με διαταραχή προσωπικότητας. Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει όταν ήταν μόλις εννέα ετών και είχε μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά (για παράδειγμα, έβγαλε όλα τα μαλλιά του).

