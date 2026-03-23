Άλαν Ρίτσον: Βίντεο-σοκ με τον άγριο καυγά με γείτονα μπροστά στα παιδιά του

Ένα σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Άλαν Ρίτσον, γνωστό από τη σειρά «Reacher», βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά από καταγγελίες για συμπλοκή με γείτονα σε προάστιο του Νάσβιλ, στο Τενεσί. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το TMZ, υπάρχει βίντεο που φέρεται να δείχνει τον ηθοποιό να εμπλέκεται σε έντονο επεισόδιο με έναν άνδρα, ενώ βρίσκονταν κοντά τα παιδιά του.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 March 23, 2026

Το φερόμενο θύμα, ο Ρόνι Τέιλορ, υποστηρίζει ότι η ένταση ξεκίνησε μία ημέρα νωρίτερα, όταν ο Ρίτσον οδηγούσε τη μηχανή του με υψηλή ταχύτητα στη γειτονιά, προκαλώντας θόρυβο και αναστάτωση. Όπως αναφέρει, υπήρξε ανταλλαγή χειρονομιών μεταξύ τους.

Το περιστατικό φέρεται να κλιμακώθηκε την επόμενη ημέρα, όταν ο ηθοποιός πέρασε ξανά από την περιοχή, αυτή τη φορά συνοδευόμενος από δύο ανήλικους. Σύμφωνα με τον Τέιλορ, όταν του ζήτησε να σταματήσει, η κατάσταση ξέφυγε και εξελίχθηκε σε άγριο καυγά.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι δέχθηκε γροθιές και κλοτσιές, ενώ υποστηρίζει ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα ακόμη και όταν βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Από την πλευρά των αρχών, επιβεβαιώνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

