«Αξιολύπητος και δειλός»: Η Μπίλι Άιλις εξαπολύει επίθεση στον Ίλον Μασκ

Η Μπίλι Άιλις επιτίθεται στον Ίλον Μάσκ, ο οποίος πρόκειται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Σε μια σειρά από Instagram Stories, η 23χρονη καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στον 54χρονο Μασκ ως «αξιολύπητο, δειλό κ@θ@ρμ@».

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά την αναδημοσίευση ενός καρουζέλ στο Instagram που είχε αρχικά δημοσιευτεί από το «My Voice, My Choice». Η πρώτη φωτογραφία στο καρουζέλ έδειχνε μια εικόνα του Μασκ και ένα κείμενο που έγραφε: «Ο Ίλον Μασκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Δείτε τι θα μπορούσε να κάνει με τα χρήματά του».

Η διάσημη καλλιτέχνιδα πρότεινε, επίσης, μια σειρά από τρόπους με τους οποίους ο Μασκ θα μπορούσε να βοηθήσει τους ευάλωτους πληθυσμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την ίδια, ο ιδρυτής της Tesla θα μπορούσε να «τερματίσει την πείνα στον κόσμο» και να «επιλέξει να δαπανήσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για να τερματίσει την πείνα στον κόσμο έως το 2030 ή να παρέχει καθολική πρόσβαση σε ασφαλές καθαρό νερό αξίας 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον πλανήτη για τα επόμενα επτά χρόνια».

Επίσης, η Μπίλι Άιλις πρότεινε στον Μασκ να «σώσει τα απειλούμενα είδη», δαπανώντας μεταξύ 1 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, για να μειώσει τον αριθμό των 10.433 ειδών που βρίσκονται σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης.

Η τελική της πρόταση ανέφερε: «Με μόλις 53,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Μασκ θα μπορούσε να ανοικοδομήσει τη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την ΕΕ. Ωστόσο, ο ΟΗΕ προβλέπει ότι το κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για τη Γάζα. Αν ήθελε να μοιράσει τον πλούτο και να προσφέρει περαιτέρω βοήθεια, θα μπορούσε επίσης να ανοικοδομήσει την Ουκρανία και τη Συρία με κόστος 793,2 δισεκατομμύρια δολάρια».

Οι δηλώσεις της Μπίλι Άιλις έρχονται μετά την έγκριση από τους μετόχους της Tesla ενός πακέτου αμοιβών που θα κάνει τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Στις 6 Οκτωβρίου, το 75% των μετόχων της Tesla ψήφισαν υπέρ της έγκρισης ενός σχεδίου αποζημίωσης αξίας άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον ιδρυτή της SpaceX, σύμφωνα με το CNBC και το «Business Insider».

Ο Μασκ δεν θα πληρωθεί αυτόματα, καθώς το πακέτο θα απαιτεί να επιτύχει μια σειρά επιχειρηματικών στόχων. Θα πρέπει να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της Tesla σε 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035, να πουλήσει 12 εκατομμύρια οχήματα ετησίως και να αναπτύξει 1 εκατομμύριο ρομποταξί και 1 εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ, σύμφωνα με το «Business Insider».

Σύμφωνα με τη συμφωνία αμοιβών, ο σημερινός δισεκατομμυριούχος θα πρέπει επίσης να παραμείνει διευθύνων σύμβουλος της Tesla για επτάμισι χρόνια για να κερδίσει μετοχές από το νέο πακέτο αμοιβών. Σύμφωνα με το NBC News, θα του επιτραπεί να διατηρήσει τη θέση του ως διευθύνων σύμβουλος στις άλλες εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένης της SpaceX και της νεοσύστατης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI.

Η περιουσία του Ίλον Μασκ συνέχισε να αυξάνεται σε μια περίοδο που ο ίδιος εμπλέκεται σε πολιτικό σκάνδαλο. Ο μελλοντικός τρισεκατομμυριούχος βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων λόγω των πολιτικών του θέσεων και του έργου του ως πρώην επικεφαλής του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

