«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένη η Χρύσα Ρώπα

Στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι οι Έλληνες παίρνουμε τα αγχολυτικά και τα ηρεμιστικά σαν καραμέλες: συνταγογραφήθηκαν 28 εκατομμύρια συσκευασίες φαρμάκων και περισσότερα από 6 εκατομμύρια κουτιά γνωστών αγχολυτικών.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες εξηγούν γιατί παίρνουμε με ευκολία αγχολυτικά, ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα και μιλούν για τις παγίδες που υπάρχουν όταν τα χρησιμοποιούμε. Ο υφυπουργός υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος μιλάει αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής για όσα σχεδιάζει να κάνει το υπουργείο σχετικά με την αύξηση στην κατανάλωση αυτών των φαρμάκων.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Χρύσα Ρώπα, η οποία μιλάει για την κατάθλιψη με την οποία φλερτάρει, όπως χαρακτηριστικά λέει, αλλά και τα φάρμακα που εξακολουθεί να παίρνει για να αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή της.

Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για τις «κόκκινες γραμμές» στη χρήση υαλουρονικού οξέος στο πρόσωπο και μαθαίνουμε εύκολους τρόπους που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις λιγούρες.

