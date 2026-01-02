«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένες, η Κατερίνα Γιατζόγλου και η Μάρτζυ Λαζάρου - Δείτε το trailer

«Πώς θα κάνω πράξη τις υποσχέσεις που δίνω για τη νέα χρονιά;». Σ’ αυτό το ερώτημα προσπαθεί να δώσει απαντήσεις η εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 11.30 και καλεσμένη την Κατερίνα Γιατζόγλου. Αντίστοιχα, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τη Μάρτζυ Λαζάρου και συζητούν για τα "κιλά των εορτών".

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Σάββατο 3 Ιανουαρίου:

Για πολλούς, η αρχή της χρονιάς αποτελεί ημερομηνία ορόσημο. Όλοι δίνουμε υποσχέσεις στον εαυτό μας, αλλά από τις μελέτες έχει φανεί ότι ελάχιστοι μπορούμε να τις τηρήσουμε. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες επισημαίνουν πως θέτουμε εύκολα στόχους, αλλά δύσκολα τους πραγματοποιούμε και προτείνουν πρακτικούς τρόπους, με τη βοήθεια των οποίων θα κάνουμε, αν όχι όλα, τα περισσότερα σωστά, ώστε να πετύχουμε έστω και τα μισά που έχουμε σχεδιάσει στο μυαλό μας. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η Κατερίνα Γιατζόγλου, η οποία χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως τη «στοχοπροσήλωση με πόδια» και μιλάει για όσα έχει υποσχεθεί ότι θα πραγματοποιήσει τη νέα χρονιά. Ακόμα συζητάμε για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και όλα όσα βοηθούν στην αντιμετώπισή της και απαντάμε στο ερώτημα «μύθος ή αλήθεια τα 10.000 βήματα την ημέρα;».

Η Κατερίνα Γιατζόγλου για τις διατροφικές της συνήθειες

Κυριακή 4 Ιανουαρίου:

Έχει παρατηρηθεί από μεγάλες μελέτες ότι οι άνθρωποι βάζουμε έστω και λίγα κιλά στις διακοπές των Χριστουγέννων και από εμάς που βάζουμε, ένας στους τέσσερις θα κρατήσει δυστυχώς αυτά τα κιλά, με σοβαρές πιθανότητες να τα αυξήσει μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή. Οι επιστήμονες λένε πως δεν χρειάζεται ούτε πανικός ούτε ακραίες αντιδράσεις. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, Μάρτζυ Λαζάρου, η οποία μιλάει για την επιτυχημένη προσπάθειά της να χάσει 20 κιλά και εξηγεί πως συμπεριφερόταν διατροφικά στις γιορτές πριν χάσει τα κιλά και πως τώρα που τα έχασε. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, μιλάμε για την ιδανική θερμοκρασία μέσα στο σπίτι και για την αξία των πολυβιταμινούχων συμπληρωμάτων διατροφής.

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.