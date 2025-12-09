«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένες, η Φαίη Μαυραγάνη και η Βρισηίδα Ανδριώτου (trailer)

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 11.30, καλεσμένη της εκπομπής «Ζω Καλά» είναι η Φαίη Μαυραγάνη και βασικά θέματα η χοληστερίνη και τα λιπίδια στο αίμα. Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τη Βρισηίδα Ανδριώτου και συζητούν για τη σχέση μας με το χρήμα.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου:

Πολλοί έχουν φθάσει στο σημείο να λένε ότι χρειαζόμαστε τη χοληστερίνη και ότι είναι λάθος να προσπαθούμε να τη ρίξουμε με φάρμακα. Από την άλλη πλευρά, οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν ότι αυτή η μανία να έχουμε όλο και χαμηλότερες τιμές δεν είναι τυχαία, καθώς φαίνεται ότι όντως μας προστατεύει.

Δείτε το trailer:

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι ειδικοί μιλούν για όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για τον έλεγχο της χοληστερίνης. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής του ΣΚΑΪ, «Καλημέρα», Φαίη Μαυραγάνη, η οποία μιλάει για την «τσιμπημένη» χοληστερίνη που έχει και τους τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να την ρυθμίσει.

Στις υπόλοιπες ενότητες, συζητάμε για την κετογονική διατροφή, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τελευταία, ωστόσο έχει αρκετές «γκρίζες ζώνες» και για το σύνδρομο άδειας φωλιάς και όσα προκαλεί στους γονείς το γεγονός ότι τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι για σπουδές.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου:

Η επιστήμη της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψυχολογία μας αλλά και το πώς έχουμε μεγαλώσει και τι σημασία έχει για εμάς το χρήμα. Για άλλους είναι ένα μέσο να περνάνε καλά, για άλλους να αισθάνονται ασφαλείς, για άλλους σκοπός ζωής. Και για τους περισσότερους ανθρώπους, ο τρόπος για να επιβιώσουν ή ακόμα χειρότερα, κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούν να ζήσουν και να χαρούν τη ζωή.

Δείτε το trailer:

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», μαθαίνουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις μας απέναντι στο χρήμα και να γίνουμε οικονομικά ελεύθεροι και όχι απαραίτητα πλούσιοι. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία μιλάει για τη σχέση της με το χρήμα, τον τρόπο που διαχειρίζεται τα λεφτά αλλά και πώς διαχειρίζεται τις δύσκολες οικονομικά καταστάσεις στη ζωή της.

Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για τα «γιατροσόφια της γιαγιάς» και την επιστημονική βάση που έχουν αυτά και μαθαίνουμε πότε τα βιολογικά προϊόντα είναι όντως βιολογικά.

