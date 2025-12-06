Η κρίση ηλικίας στους άνδρες και η λεγόμενη ανδρόπαυση μπαίνει στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Ζω Καλά» την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ.

Οι ειδικοί εξηγούν γιατί οι σημερινοί άνδρες έχουν λιγότερη τεστοστερόνη, μιλούν για τα σημάδια στο σώμα αλλά και τον ψυχισμό των ανδρών που δείχνουν έλλειψη τεστοστερόνης και αναλύουν με ποιον τρόπο ζωής μπορούν οι άνδρες να ενισχύσουν την τεστοστερόνη τους.

Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο ηθοποιός - παρουσιαστής Σωτήρης Καλυβάτσης, ο οποίος μιλάει για την ιδιαίτερη περίοδο της ανδρόπαυσης και την κρίση ηλικίας.

Στις υπόλοιπες ενότητες, μιλάμε για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας και μαθαίνουμε πως με τη διατροφή μπορούμε να «εξαφανίσουμε» το λίπος από την κοιλιά.

