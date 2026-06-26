«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: 27 Ιουνίου, καλεσμένη η Γιώτα Νέγκα

Παρότι οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε ποιο βαθμό μια καλή διατροφή μπορεί να δράσει ως ασπίδα στον καρκίνο, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μια υγιεινή διατροφή μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψή του.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά» μιλάμε για τη λεγόμενη «αντικαρκινική διατροφή». Μαθαίνουμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που φαίνεται ότι μας βοηθούν να προλάβουμε τον καρκίνο, ιδίως σε μία εποχή που ακόμη και οι λεγόμενες υγιεινές τροφές έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά, είτε από το περιβάλλον είτε από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου σε αυτό.

Καλεσμένη είναι η τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα, η οποία μιλάει για τη διατροφή που ακολουθεί και όλα όσα κάνει για να τρέφεται υγιεινά και ισορροπημένα.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τους βασικούς κανόνες υγιεινής της πισίνας και μαθαίνουμε όλα τα νεότερα για την αντιμετώπιση των κιρσών και των ευρυαγγειών.



Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Γιώτα Νέγκα: «Είμαι υπέρ της μεσογειακής διατροφής»

Δείτε το trailer:

«Ζω Καλά», με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

#ZwKala

Πηγή: skai.gr

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