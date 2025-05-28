Το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για το «Πρώτο αίτημα για ραντεβού σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας» (First Intake).

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν ψηφιακά το πρώτο τους αίτημα για ραντεβού σε δομές ψυχικής υγείας, όπως Κέντρα Ημέρας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων, Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση.

Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν και η ψηφιοποίηση του πρώτου αιτήματος έχει στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας στην παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας, σε κάθε Περιφερειακό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.).

Η ανάπτυξη και τεχνική υλοποίηση της νέας υπηρεσίας γίνεται μέσω της ΗΔΙΚΑ και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα.

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Βαρτζόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το “Πρώτο Αίτημα για Ραντεβού σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας” είναι ένα καθοριστικό βήμα για να έρθει ο πολίτης πιο κοντά στη φροντίδα της ψυχικής του υγείας. Η εφαρμογή φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πυρήνα ενός σύγχρονου, πολυεπίπεδου και ανθρωποκεντρικού μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εστιάζοντας στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση και την ισότιμη πρόσβαση για όλους τους πολίτες. Για πρώτη φορά του δίνουμε τη δυνατότητα να αναζητήσει υποστήριξη με αξιοπρέπεια, ευκολία και ασφάλεια. Το κράτος οφείλει να είναι δίπλα του, από το πρώτο βήμα.»



Πηγή: skai.gr

