Ένας Καναδός που ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο επλήγη από ξέσπασμα χανταϊού τον Απρίλιο, βρέθηκε θετικός στη νόσο, σύμφωνα με αξιωματούχους της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας.

Το συγκεκριμένο άτομο, ένα από τα τέσσερα που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί Βανκούβερ μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, είχε εμφανίσει ήπια συμπτώματα.

Η ανώτατη υγειονομική αξιωματούχος της επαρχίας δήλωσε ότι οι τέσσερις τους δεν είχαν καμία επαφή με το κοινό από τη στιγμή που έφτασαν στον Καναδά.

Το περιστατικό αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στα 11, όλα μεταξύ επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Τρεις άνθρωποι που ταξίδεψαν με το πλοίο έχουν πεθάνει, με δύο εξ αυτών να είναι επιβεβαιωμένο ότι είχαν προσβληθεί από τον ιό.

Η υγειονομική αξιωματούχος της Βρετανικής Κολομβίας, Μπόνι Χένρι, δήλωσε ότι το τεστ του ατόμου βγήκε ως «πιθανώς θετικό» την Παρασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι απομένει ακόμη να επιβεβαιωθεί από ένα εθνικό εργαστήριο μικροβιολογίας.

«Σαφώς, αυτό δεν είναι αυτό που ελπίζαμε, αλλά είναι αυτό για το οποίο είχαμε προετοιμαστεί», δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το εθνικό δίκτυο CBC.

«Θέλω να τονίσω ότι ο χανταϊός είναι ένας πολύ διαφορετικός ιός από τους άλλους αναπνευστικούς ιούς που αντιμετωπίζουμε -όπως ο Covid, η γρίπη, η ιλαρά- και παραμένει ένας ιός που δεν θεωρούμε ότι έχει πανδημική δυναμική», πρόσθεσε η Δρ Χένρι.

Από τους έξι Καναδούς που επέβαιναν στο ολλανδικό πλοίο, δύο βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι τους στο Οντάριο.

Ακόμη δύο ζευγάρια βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί Βανκούβερ, το ένα από τη Βρετανική Κολομβία και το άλλο από το Γιούκον. Το άτομο που βρέθηκε θετικό είναι από το Γιούκον.

Κανένας από τους υπόλοιπους πέντε δεν έχει βρεθεί θετικός μέχρι στιγμής.

Διαδρομή του κρουαζιερόπλοιου

Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο απέπλευσε από την Αργεντινή την 1η Απριλίου, ελλιμενίστηκε στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα, επιτρέποντας στους επιβάτες του να αποχωρήσουν και να μπουν σε απομόνωση.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τη Δευτέρα, και το εναπομείναν προσωπικό που βρίσκεται σε αυτό θα αποβιβαστεί, ανέφερε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άτομα με συμπτώματα στο πλοίο.

Η διαδρομή του MV Hondius

Συστάσεις του ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει 42 ημέρες απομόνωσης για κάθε άτομο. Αρχικά απαιτήθηκε από τους Καναδούς να απομονωθούν για 21 ημέρες, αλλά η Δρ Χένρι δήλωσε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε τώρα να προσαρμοστεί.

Οι χανταϊοί μεταφέρονται συνήθως από τρωκτικά, αλλά η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο του στελέχους των Άνδεων -από το οποίο ο ΠΟΥ πιστεύει ότι μολύνθηκαν ορισμένοι από τους επιβάτες του πλοίου στη Νότια Αμερική- είναι εφικτή.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους, πόνο στο στομάχι, εμετό, διάρροια και δύσπνοια.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο κίνδυνος μιας μεγάλης έξαρσης είναι πολύ χαμηλός.

Πηγή: skai.gr

