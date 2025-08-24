Το ενδεχόμενο της ιογενούς γαστρεντερίτιδας, με εκατοντάδες κρούσματα της νόσου να ταλαιπωρούν περίπου τις τελευταίες 12 ημέρες τους κατοίκους και τους παραθεριστές της Τζιάς, διερευνούν ήδη τα εργαστήρια και οι ειδικοί επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), κλιμάκια του οποίου μετέβησαν από την Παρασκευή στο νησί και έλαβαν κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, η γαστρεντερίτιδα μπορεί να οφείλεται σε ιούς, που είναι πολύ πιο συχνό και περνάνε πολύ ελαφρύτερα, καθώς και σε βακτήρια. «Εδώ το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έχει συλλέξει τα δείγματα, έχει κάνει τις έρευνες και την επιδημιολογική μελέτη, επομένως θα δούμε τις επόμενες μέρες ποιο είναι το αίτιο», υπογράμμισε.

«Φαίνεται ότι από τις προηγούμενες μέρες έχει αρχίσει και πιθανόν τώρα να έχει μια ύφεση. Όλοι μπορεί να νοσήσουν, βαρύτερα όμως θα νοσήσουν παιδιά, εγκυμονούσες, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με σοβαρά νοσήματα, για αυτό και τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Σε περίπτωση γαστρεντερίτιδας διακόπτουμε το φαγητό, ενυδατωνόμαστε, ενώ σταδιακά όταν γινόμαστε καλύτερα αρχίζουμε φαγητό, όπως φρυγανιές, ρύζι, κοτόπουλο. Προσπαθούμε να διατηρούμαστε μακριά από άλλους που είναι ασθενείς, γιατί μπορεί να έχουμε και δευτερογενή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο», συμπλήρωσε η κ. Ψαλτοπούλου για να καταλήξει λέγοντας:

«Συνήθως η αιτία είναι μια πηγή συγκεκριμένη (νερό ή φαγητό). Αν μετά από 1-2 μέρες συνεχίσουμε να έχουμε παρόλα αυτά σοβαρή συμπτωματολογία με γαστρεντερικά συμπτώματα, πυρετό που δεν κατεβαίνει, σίγουρα χρειαζόμαστε να μεταβούμε στο νοσοκομείο».

Μαγιορκίνης: Συνήθης ύποπτος ένας νοροϊός - Δεν τον πιάνουν τα αντισηπτικά

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ 100.3, ο Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε από την πλευρά του πως πρόκειται για μια από τις επιδημικές εξάρσεις μέσα στο καλοκαίρι, που οφείλονται σε ιογενή παράγοντα.

«Είναι συνηθισμένο μέσα στο καλοκαίρι όπου υπάρχει συνωστισμός και εισάγεται ένα μικρόβιο που προκαλεί γαστρεντερίτιδα, να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα. Ο πιο πιθανός υποψήφιος είναι ένας νοροϊός, δηλαδή ένας ιός που μεταδίδεται αρκετά εύκολα και έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι τα κοινά αντισηπτικά δεν τον πιάνουν και χρειάζεται καλό πλύσιμο χεριών. Τα συμπτώματά του μπορούν να κρατήσουν έως και 4-5 μέρες», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.