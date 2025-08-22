Βρετανοί επιστήμονες σχεδίασαν έναν νέο τρόπο για να εντοπίσουν την κακοήθη εξάπλωση του καρκίνου του μαστού χρησιμοποιώντας διαμάντια.

Όταν ο καρκίνος εξαπλώνεται, η πρώτη του στάση είναι συχνά οι κοντινοί λεμφαδένες. Οι γιατροί συνήθως χρησιμοποιούν ραδιενεργούς ιχνηθέτες ή φθορίζουσες χρωστικές για να κάνουν ορατά τα καρκινικά κύτταρα και να προσδιορίσουν σε ποιο βαθμό η ασθένεια έχει κάνει μετάσταση.

Αλλά αυτές οι προσεγγίσεις έχουν ορισμένα μειονεκτήματα: Ορισμένοι ασθενείς είναι αλλεργικοί στις χρωστικές και ορισμένα νοσοκομεία δεν είναι εξοπλισμένα για τις πρόσθετες προφυλάξεις που απαιτούνται κατά τον χειρισμό ραδιενεργών υλικών, σημειώνει το Euronews.

Τώρα, οι ερευνητές έχουν κατασκευάσει έναν νέο τύπο αισθητήρα που λένε ότι προσφέρει μια μη τοξική και μη ραδιενεργή εναλλακτική λύση.

Κατά τη διάρκεια ή πριν από τη χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού, οι γιατροί δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να εγχύσουν ένα μαγνητικό υγρό στον όγκο μιας ασθενούς. Το υγρό στη συνέχεια ταξιδεύει στους λεμφαδένες, μαζί με τα μεταστατικά καρκινικά κύτταρα.

Για να εντοπίσουν το υγρό και να προσδιορίσουν ποιοι λεμφαδένες πρέπει να αφαιρεθούν χειρουργικά, οι γιατροί θα βασίζονταν σε έναν αισθητήρα μαγνητικού πεδίου με ένα μικροσκοπικό διαμάντι στην άκρη, ανέφεραν οι ερευνητές. Τα διαμάντια έχουν κέντρα κενών αζώτου ή κέντρα χρώματος, που μπορούν να ανιχνεύσουν μαγνητικά πεδία.

Αυτά τα κέντρα χρώματος «επιτρέπουν στο διαμάντι να ανιχνεύει πολύ μικρές αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο και να δίνει στα διαμάντια ένα υπέροχο ροζ χρώμα», δήλωσε σε δήλωσή του ο Gavin Morley, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Warwick.

Η ομάδα του Morley μείωσε την άκρη του αισθητήρα σε μόλις 10 χιλιοστά, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο αισθητήρα διαμαντιού, ενώ παράλληλα είναι αρκετά μικρός για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο περιοδικό Physical Review Applied. Δεν αποκάλυψαν καμία χρηματοδότηση από την Endomagnetics Ltd, η οποία κατασκευάζει τον μαγνητικό ιχνηθέτη που χρησιμοποίησαν.

Ο Δρ. Stuart Robertson, χειρουργός καρκίνου του μαστού στην Αγγλία, δήλωσε ότι οι μαγνητικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται πλέον τακτικά για να διαπιστωθεί εάν ο καρκίνος του μαστού έχει εξαπλωθεί.

Η νέα προσέγγιση, είπε, θα μπορούσε να βοηθήσει στην «περαιτέρω βελτιστοποίηση της μαγνητικής τεχνολογίας».

Πηγή: skai.gr

