DEMO: Νέα εποχή για το φάρμακο στην Ελλάδα 

Μπορεί μία ελληνική φαρμακοβιομηχανία να βοηθήσει την Ευρώπη να εξασφαλίσει επάρκεια φαρμάκων και δραστικών ουσιών αποκτώντας αυτονομία από τρίτες χώρες στον τομέα της υγείας; Η DEMO φιλοδοξεί να το πετύχει.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο του κλάδου

Χάρη σε ένα εξαετές (2021-2027) πολυδιάστατο επενδυτικό πλάνο ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ενέσιμων φαρμάκων σε τεμάχια στην Ελλάδα ετοιμάζεται να ανέβει πίστα και να εισέλθει στον τομέα της βιοτεχνολογίας και της παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων, αλλά και πρώτων υλών και φαρμάκων χημικής προέλευσης.

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα που θα φέρει στην Ελλάδα προστιθέμενη αξία άνω του ενός δισ. ευρώ και χιλιάδες θέσεις εργασίας σε βάθος δεκαετίας.

Αυτονομία στην παραγωγή φαρμάκων

Κίνα και Ινδία κατέχουν, σήμερα, περίπου το 60% της παγκόσμιας παραγωγής δραστικών ουσιών και των αντίστοιχων γενοσήμων. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την έλλειψη βασικών φαρμάκων στην Ευρώπη την περίοδο της COVID-19 εξαιτίας των lockdowns σε αυτές τις χώρες. Για να μην βρεθεί ποτέ ξανά στην ίδια δυσχερή θέση, η ΕΕ επαναπροσδιόρισε την πολιτική της, θέτοντας ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγής φαρμάκων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στόχος της DEMO είναι να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του κενού, αναπτύσσοντας και παράγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα φαρμακευτικά προϊόντα και δραστικές ουσίες χημικής προέλευσης.

Η παραγωγική μονάδα της Τρίπολης

Η DEMO φιλοδοξεί να εξασφαλίσει σταδιακά επάρκεια φαρμάκων σε Ελλάδα και Ευρώπη μέσω της παραγωγικής μονάδας που δημιουργεί στην Τρίπολη και θα έχει ως σκοπό την παραγωγή πρώτων υλών φαρμάκων σε μεγάλες ποσότητες. Με βάση το επενδυτικό πλάνο, θα μπορεί να καλύπτει το 34% των αναγκών της ΕΕ σε πενικιλινούχα φάρμακα και το 35% σε ογκολογικά. Το hub της Τρίπολης θα τροφοδοτείται από την ερευνητική δραστηριότητα στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, που έχει στόχο την ανάπτυξη 5 νέων δραστικών πρώτων υλών και 21 τελικών φαρμακευτικών προϊόντων κάθε χρόνο

Επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κέντρο φαρμακευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης στην περιοχή με 13 ξεχωριστά εργαστήρια, υψηλής κατάρτισης επιστημονικό προσωπικό και state of the art εξοπλισμό. Είναι ενδεικτικό ότι στο Κέντρο Ε&Α της DEMO στη Θέρμη λειτουργεί το μοναδικό Εργαστήριο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) σε μη ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα. Ένα εργαστήριο που επιτρέπει την αποτύπωση και ταυτοποίηση της δομής των οργανικών μορίων.

Για πρώτη φορά ανάπτυξη βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα

Και δεν είναι μόνο τα χημικά φάρμακα. H DEMO αφουγκραζόμενη το μέλλον γίνεται η πρώτη φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα που επενδύει στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Μονοκλωνικά αντισώματα, ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες και ορμόνες για τη θεραπεία του καρκίνου, αυτοάνοσων, κληρονομικών, ανίατων και σπάνιων νοσημάτων, εμβόλια mRNA και DNA, γονιδιακές και κυτταρικές θεραπείες καταλαμβάνουν σταδιακά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Πλέον το 60% όλων των νέων φαρμάκων είναι βιολογικά και σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2030, η κατανάλωση παγκοσμίως σε αξίες θα είναι 70% σε βιολογικά φάρμακα και 30% σε χημικά.

Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας & Βίο-Ακαδημία

Προλαβαίνοντας το κύμα η DEMO δημιουργεί ένα σύγχρονο ερευνητικό κέντρο στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Σε αυτή την πρότυπη μονάδα θα παράγονται μονοκλωνικά αντισώματα που προορίζονται για κλινικές μελέτες. Ήδη μέχρι το 2027 προγραμματίζεται η έρευνα και η ανάπτυξη τριών μονοκλωνικών αντισωμάτων, δύο εκ των οποίων για τη βιολογική θεραπεία κακοηθών νεοπλασιών. Επενδύοντας στην εξωστρέφεια η DEMO θα δίνει τη δυνατότητα και σε start up εταιρίες του εξωτερικού να παράξουν τις δοκιμαστικές τους παρτίδες για κλινικές μελέτες στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η DEMO δημιουργεί στο Κρυονέρι Αττικής Βίο-Ακαδημία, στην οποία μείγμα επιστημόνων από το εξωτερικό θα εκπαιδεύει νέους επιστήμονες από τα ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να γίνουν ο θύλακας Έρευνας και Ανάπτυξης στην νέα αυτή τεχνολογία.

Το πρόγραμμα βιοτεχνολογίας 2023-2032 της DEMO περιλαμβάνει την οργανωμένη ανάπτυξη βιοτεχνολογικών φαρμάκων σε εμπορική κλίμακα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το αποτύπωμα στην Εθνική Οικονομία

Δημιουργώντας εκ του μηδενός τον κλάδο παραγωγής βιολογικών φαρμάκων στην Ελλάδα η DEMO συμβάλλει στο brain gain της χώρας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των εθνικών εσόδων στο χώρο των κλινικών δοκιμών και θέτει τις βάσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας του εθνικού συστήματος υγείας και σε βιοτεχνολογικά φάρμακα.

Πηγή: skai.gr

