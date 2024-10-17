Θεμιστοκλέους: 4.000 θέσεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ

Τη Ζάκυνθο επισκέφθηκε σήμερα, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στο πλαίσιο της παρουσίασης της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για την Ζάκυνθο».

Ο κ. Θεμιστοκλέους πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, τον βουλευτή Ζακύνθου Διονύσιο Ακτύπη, τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θεοδωρόπουλο και φορείς του νησιού, όπου είχε συναντήσεις με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στην αναβάθμιση των υποδομών του νοσοκομείου, καθώς και του εν εξελίξει έργου ενεργειακής αναβάθμισης με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 845.000 ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ.

«Η παρουσία μας εδώ στη Ζάκυνθο αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευσή μας για την ενίσχυση των υγειονομικών δομών της νησιωτικής Ελλάδας. Τα νοσοκομεία μας πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτική φροντίδα σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση», ανέφερε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Υγείας ο κ. Θεμιστοκλέους.

Μίλησε για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, με νέες προσλήψεις, τεχνολογικό εξοπλισμό και έργα που θα ενισχύσουν τις υποδομές. Ανακοίνωσε ότι το προσεχές διάστημα θα προκηρυχθούν 4.000 θέσεις μόνιμου και επικουρικού προσωπικού για το 2025. Παράλληλα σημείωσε, οι νέες ενισχύσεις στους γιατρούς προβλέπουν αύξηση των οικονομικών επιδομάτων στις άγονες περιοχές, όπως το νησί της Ζακύνθου.

«Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για κάθε πολίτη», τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται σε μια σειρά περιοδειών του υφυπουργού Υγείας σε όλη την Ελλάδα, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

