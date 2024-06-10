Λιμενικό: 11 σκάφη με υγειονομικό εξοπλισμό θα αποκτήσει το Σώμα

Υπεγράφη από τον υπουργό Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη και τον γενικό διευθυντή της Viking Norsafe Life-Saving Equipment Hellas Ιωάννη Γεωργιάδη η σύμβαση για την προμήθεια έντεκα σκαφών στο Λιμενικό Σώμα κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, μήκους άνω των 11μ.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι Λιμενικό Σώμα αναλαμβάνει καθημερινά σχεδόν τη διακομιδή ασθενών και η ενσωμάτωση αυτού του εξοπλισμού παίζει καθοριστικό ρόλο στο να σωθούν ζωές. Τα συγκεκριμένα σκάφη θα διατεθούν σε Θάσο, Ψαρά, Άγιο Ευστράτιο, Φούρνους, Κέα, Λειψούς, Κάσο, Βόρεια Εύβοια, Ζάκυνθο, Σφακιά και Ιεράπετρα.

«Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης αποτελεί σημαντικό βήμα, αφενός μεν για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού αφετέρου δε για την ακόμα αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας, που είναι σταθερά ένας από τους κεντρικούς στόχους του κράτους», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Ο κ. Στυλιανίδης προσέθεσε ότι η ενίσχυση των υγειονομικών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος θα συμβάλλει αποφασιστικά στο αίσθημα ασφάλειας και τελικά στην ίδια την ευημερία των πολιτών μας και ιδίως εκείνων που αποφασίζουν να διαμένουν και να παράγουν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Η σύμβαση, συνολικού ύψους 6.598.900 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027) και προέκυψε ως απτό αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και των συντονισμένων προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας τα σκάφη θα κατασκευαστούν από ειδικά ενισχυμένα συνθετικά υλικά. Η υπερκατασκευή θα διαθέτει ειδική καιροστεγή θύρα κατάλληλων διαστάσεων, ώστε να επιτρέπει την είσοδο ειδικού τροχήλατου φορείου μεταφοράς ασθενών έως και τον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών του σκάφους.

Η πρόωση των σκαφών επιτυγχάνεται από δύο κύριες έσω-έξω πετρελαιομηχανές (DIESEL) ναυτικού τύπου. Θα αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 κόμβων ενώ η ακτίνα ενεργείας θα υπερβαίνει τα 300 ν. μίλια, με την οικονομική τους ταχύτητα σε κατάσταση πλήρους φόρτου. Επίσης, θα διατηρούν την πλήρη επιχειρησιακή τους ικανότητα κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

