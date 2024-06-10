Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο συνδυασμένο εμβόλιο κατά της γρίπης και του COVID, το οποίο καταπολεμά τις δύο ασθένειες με μία μόνο δόση, έχει περάσει με επιτυχία τους επιστημονικούς ελέγχους τελικού σταδίου, καθώς η δοκιμή της φάσης 3 δείχνει ότι το εμβόλιο οπλίζει το σώμα με προστατευτικά αντισώματα.

Ειδικότερα, όπως ανέφεραν ειδικοί στο BBC, το συγκεκριμένο εμβόλιο αγγελιαφόρου ριβονουκλεϊκού οξέος (mRNA) θα μπορούσε να γίνει ευρέως διαθέσιμο το 2026 - ή ίσως το 2025.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα αποτελέσματα, γιατί είναι η πρώτη φορά στον κόσμο που μια εταιρεία μπορεί να παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα τρίτης φάσης συνδυάζοντας σε μία δόση εμβολίου γρίπης και COVID», δήλωσαν.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα εμβόλια mRNA θα κατασκευάζονται και θα ενημερώνονται ταχύτερα από τα τρέχοντα που χρησιμοποιούνται κατά της γρίπης και θα είναι καλύτερο για τα συνεχώς μεταβαλλόμενα στελέχη.

Στη συνεχιζόμενη δοκιμή, το εμβόλιο mRNA-1083 παρήγαγε υψηλότερη ανοσολογική απόκριση από τα εγκεκριμένα εμβόλια σύγκρισης.

Ταίριαξε ή βελτίωσε τα επί του παρόντος εγκεκριμένα εμβόλια γρίπης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων υψηλής δόσης που έχουν σχεδιαστεί για ηλικιωμένους.

Και ήταν καλύτερο από το υπάρχον ενισχυτικό στο να κάνει το σώμα να παράγει αντισώματα καταπολέμησης ασθενειών – πιθανώς επειδή είχε σχεδιαστεί για να καταπολεμά πιο πρόσφατες παραλλαγές που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο.

Έμφαση σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες στις δοκιμές

Τα αποτελέσματα προέρχονται από 8.000 εθελοντές – όλοι ηλικίας άνω των 50 ετών και οι μισοί άνω των 64 ετών, καθώς η δοκιμή είχε επικεντρωθεί σε ηλικιωμένους, επειδή ήταν πολύ πιθανό να συνεχίσουν να τους προσφέρονται εμβόλια κατά του ιού.Τυχόν παρενέργειες ήταν γενικά ήπιες - λίγος πόνος όταν η βελόνα μπήκε στο δέρμα και κάποια κούραση - όπως με τα κανονικά εμβόλια.

Παράλληλα, στα σκαριά βρίσκεται και ακόμη ένα άλλο εμβόλιο mRNA κατά μιας ασθένειας που ονομάζεται κυτταρομεγαλοϊός, για την οποία ελπίζει να έχει αποτελέσματα δοκιμών τελευταίου σταδίου αυτό το φθινόπωρο.

