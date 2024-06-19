Σπάνια αρθροσκοπική επέμβαση σε ασθενή με παραμελημένη Ρήξη αχιλλείου και πολλαπλά συνοδά προβλήματα έλαβε χώρα στο ΜΗΤΕΡΑ

Μια σπάνια περίπτωση παραμελημένης ρήξης αχιλλείου τένοντα για χρονικό διάστημα άνω των 4μηνών, αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό και Διευθυντή της Δ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών κακώσεων και Αρθροπλαστικών Γόνατος και Ισχίου του ΜΗΤΕΡΑ, Δρ. Παναγιώτη Κοντοβαζαινίτη και τους συνεργάτες του: ορθοπαιδικό Κ. Αναγνώστου και αναισθησιολόγο Χρ. Αποστολίδη.

Συγκεκριμένα, η περίπτωση αφορά μια ασθενή 75 ετών, με διάφορα συνοδά προβλήματα υγείας, (Σακχαρώδης διαβήτης, χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα, Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια χρήση κορτιζόνης και κάπνισμα). Λόγω αυτών των προβλημάτων υπήρχε αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών, όπως η προφανής δυσκολία στην εύρεση και στην αποκατάστασή του τένοντα, η διάσπαση τραύματος, η λοίμωξη κ.ά.

Με στόχο α) την καλύτερη δυνατή θεραπεία της βλάβης και β) την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπλοκών, αποφασίστηκε να γίνει μεταφορά άλλου τένοντα ο οποίος ‘κλήθηκε’ να λειτουργήσει ως αχίλλειος. Έτσι με οπίσθια αρθροσκόπηση ποδοκνημικής έγινε λήψη του τένοντα του καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου.

Η συγκεκριμένη επέμβαση έδωσε λύση στο σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα της ασθενούς. Η ασθενής επανεξετάστηκε 10 μέρες μετά την επέμβαση, όπου προσήλθε περπατώντας, με μερική φόρτιση και ήταν σε θέση να κάνει πλήρες εύρος κίνησης της ποδοκνημικής όντας πλήρως ικανοποιημένη από το άρτιο αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική εφαρμόζεται εξαιρετικά σπάνια και μόνο από εξιδεικευμένες χειρουργικές ομάδες. Επιτρέπει με ασφάλεια και χωρίς καμία επιπλοκή την αντιμετώπιση χρόνιων παραμελημένων ρήξεων του αχιλλείου τένοντα σε ασθενείς με σοβαρά συνοδά προβλήματα υγείας. Έτσι, ο ασθενής απολαμβάνει ταχεία ανάρρωση, χωρίς τον φόβο των σοβαρών επιπλοκών και γρήγορη επάνοδο στις καθημερινές του δραστηριότητες.





