Τα ξεχασμένα οστά του σώματος: Πώς να σώσετε τα πόδια σας πριν αρχίσει ο πόνος…

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να επισκεπτόμαστε τακτικά τον οδοντίατρο, ακόμη κι όταν δεν πονάμε. Αντίθετα, τα πόδια μας τα θυμόμαστε συνήθως μόνο όταν αρχίσουν να μας… προδίδουν. Ο καθηγητής ποδιατρικής, Hylton Menz, από το Πανεπιστήμιο La Trobe της Μελβούρνης πιστεύει ότι αυτή η στάση πρέπει να αλλάξει.

«Τα πόδια μας είναι μακριά από το οπτικό μας πεδίο και συνήθως κλεισμένα μέσα σε παπούτσια, οπότε τα αγνοούμε», εξηγεί στην εφημερίδα «Guardian». «Μόνο όταν αρχίσουν να πονάνε ή να μην λειτουργούν σωστά, τα προσέχουμε».

Κι όμως, περίπου το ένα τέταρτο των οστών του ανθρώπινου σώματος βρίσκεται στα πόδια. Με 33 αρθρώσεις και πάνω από 100 τένοντες και συνδέσμους, αποτελούν ένα πραγματικό θαύμα μηχανικής. Οι ειδικοί τονίζουν ότι με λίγη φροντίδα μπορούμε να προλάβουμε πολλά προβλήματα, πριν εμφανιστεί ο πόνος.

Όταν η μόδα συγκρούεται με την υγεία

Τα ψηλά τακούνια και τα μυτερά παπούτσια μπορεί να δείχνουν εντυπωσιακά, αλλά συχνά αποδεικνύονται επικίνδυνα. Η φυσιοθεραπεύτρια, Δρ Kathryn Mills, θυμάται έναν από τους χειρότερους τραυματισμούς που έχει δει: μια νεαρή γυναίκα, φορώντας δεκάποντα και έχοντας καταναλώσει πολύ αλκοόλ, έπεσε και κατέστρεψε τον αστράγαλό της. «Το να φοράς συνεχώς μυτερά παπούτσια και ψηλά τακούνια δεν κάνει καλό στα πόδια και στους αστραγάλους σου», επισημαίνει. Η υγεία, τελικά, αξίζει περισσότερο από την εμφάνιση.

Το σωστό παπούτσι κάνει τη διαφορά

Δεν υπάρχει ένα «τέλειο» παπούτσι για όλους. Η ηλικία, η δραστηριότητα και οι προσωπικές ανάγκες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο Hylton Menz τονίζει ότι το παπούτσι πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει το σχήμα του ποδιού, κάτι που ακούγεται αυτονόητο, αλλά στην πράξη δεν ισχύει πάντα.

Επιπλέον, το παπούτσι πρέπει να λυγίζει στο ίδιο σημείο που λυγίζει και το πόδι, κοντά στο μπροστινό μέρος. Αυτό το κάνει πιο άνετο στο περπάτημα. Ωστόσο, η άνεση από μόνη της δεν είναι πάντα αξιόπιστος οδηγός.

Για τους ηλικιωμένους, για παράδειγμα, οι μαλακές και παχιές σόλες μπορεί να φαίνονται πιο ξεκούραστες, αλλά μειώνουν τη σταθερότητα και αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης. Οι ειδικοί προτείνουν λεπτότερες, πιο σκληρές και αντιολισθητικές σόλες, ώστε το πόδι να «αισθάνεται» καλύτερα το έδαφος. Παράλληλα, τα παπούτσια χωρίς κορδόνια, αν και πρακτικά, δεν συγκρατούν πάντα σωστά το πόδι. Οι ειδικοί προτείνουν και κάτι ακόμη: ποικιλία. Καλό είναι να εναλλάσσουμε διαφορετικά ζευγάρια παπουτσιών, ειδικά για τη σωματική δραστηριότητα, γιατί το καθένα εξυπηρετεί διαφορετική λειτουργία, σύμφωνα με τους ίδιους.

Το βάρος και ο ρόλος του στον πόνο των ποδιών

Όλο το βάρος του σώματός μας στηρίζεται στα πέλματα. Επομένως, η διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αλλά και ουσιαστικής φροντίδας των ποδιών. Ο λιπώδης ιστός είναι μεταβολικά ενεργός και μπορεί να επηρεάσει τις νευρικές απολήξεις, ενισχύοντας τον πόνο. Έτσι εξηγείται η ισχυρή σχέση ανάμεσα στο υπερβολικό βάρος και τα προβλήματα στα πόδια.

Τα πόδια μας μάς «στηρίζουν» καθημερινά. Με σωστά παπούτσια, έξυπνες επιλογές και φροντίδα του σώματός μας, μπορούμε να τους ανταποδώσουμε τη στήριξη που μας προσφέρουν. Γιατί, όπως με τα δόντια, έτσι και με τα πόδια, η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη από τη θεραπεία.

