Κατακόρυφα αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων ιλαράς στην Ευρώπη και ενδέχεται να ξεπεράσει τον ήδη πολύ υψηλό αριθμό που είχε καταγραφεί το 2023, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, επιμένοντας στη σημασία του εμβολιασμού.

Στις 45 από τις 53 χώρες της περιοχής που καλύπτει ο ΠΟΥ Ευρώπης – η οποία εκτείνεται ως την κεντρική Ασία-- καταγράφηκαν 56.634 κρούσματα ιλαράς και τέσσερις θάνατοι τους πρώτους μήνες του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Πρόκειται για μόλις 5.000 λιγότερα κρούσματα από όσα είχαν καταγραφεί ολόκληρο το 2023, όταν είχαν εντοπιστεί 61.070 κρούσματα και 13 θάνατοι σε 41 χώρες.

Ο αριθμός είναι εξάλλου 60 φορές υψηλότερος από το 2022, όταν είχαν καταγραφεί μόλις 941 κρούσματα ιλαράς.

«Ακόμη και ένα κρούσμα ιλαράς θα έπρεπε να αποτελεί έκτακτη έκκληση για δράση», τόνισε ο Χανς Κλούγκε, διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης.

«Καλώ όλες τις χώρες να λάβουν άμεσα μέτρα, ακόμη και όταν η γενική εμβολιαστική κάλυψη είναι υψηλή, προκειμένου να εμβολιάσουν τους ευάλωτους, να αντιμετωπίσουν ελλείμματα ανοσίας και να εμποδίσουν έτσι τον ιό να εγκατασταθεί σε όλη την κοινότητα», πρόσθεσε.

Ιογενής και μεταδοτική ασθένεια, η ιλαρά συχνά είναι ήπια, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στο αναπνευστικό και νευρικό σύστημα. Επηρεάζει κυρίως τα παιδιά, αλλά όχι αποκλειστικά. Το 2023 σχεδόν τα μισά κρούσματα αφορούσαν παιδιά κάτω των 5 ετών.

«Αυτό αντικατοπτρίζει τον αριθμό των παιδιών που στη διάρκεια της πανδημίας δεν έκαναν τα εμβόλια ρουτίνας κατά της ιλαράς και άλλων ασθενειών που μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού», αποκάλυψε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του, αναφέροντας ότι εντοπίστηκαν κρούσματα σε 27 από τις 33 χώρες όπου ο ιός της ιλαράς έχει εξαλειφθεί.

Το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν και η Ρωσία είναι οι πλέον πληγείσες χώρες με περισσότερα από 36.000, 28.000 και 18.000 κρούσματα αντίστοιχα από τον Απρίλιο του 2023 ως τον Μάρτιο του 2024.

Με 1.008 κρούσματα η Βρετανία βρίσκεται μπροστά από την Αυστρία (456 κρούσματα) και είναι η χώρα της δυτικής Ευρώπης όπου έχει εξαπλωθεί περισσότερο η ιλαρά, η οποία θεωρείτο ότι είχε εξαλειφθεί το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

