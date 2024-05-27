Τον κώδωνα του κινδύνου για ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια έκρουσαν σήμερα ειδικοί επιστήμονες που συμμετείχαν στην ημερίδα του ΕΟΔΥ «Κλιματική Αλλαγή και Δημόσια Υγεία».

Εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ετοιμότητα των συστημάτων υγείας να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που λόγω κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

«Δεν μπορώ να φανταστώ την εικόνα στα ελληνικά νοσοκομεία, όπου κάθε κλίνη θα έχει τη δική της κουνουπιέρα, για να μη μεταδίδει ο ασθενής με τον Δάγκειο τη νόσο στον διπλανό του. Αυτή η εικόνα είναι πραγματική εικόνα στη Βραζιλία όπου έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του Δάγκειου πυρετού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ Σωτήρης Τσιόδρας.

Πρόσθεσε ότι στη Βραζιλία καταγράφονται περισσότερα από 5 εκατομμύρια κρούσματα και βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω του Δάγκειου πυρετού. Μάλιστα, η έξαρση κρουσμάτων φτάνει το 450% σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ελλάδα, είπε, έχει ζήσει επιδημία του Δάγκειου πυρετού το 1927-28, όπου οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους στον θάνατο.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας στην ομιλία του τόνισε την αγωνία αλλά και τον προβληματισμό που κυριαρχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχει καταγραφεί αύξηση κατά 250% στα κρούσματα Δάγκειου πυρετού στη Νότια Αμερική.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, επιδημικές εξάρσεις έχουν καταγραφεί στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία.

Στην Ελλάδα έχουμε τους κατάλληλους διαβιβαστές, όμως δεν έχουμε δυστυχώς καλή επιτήρηση σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα κάνει σημαντικές προσπάθειες για καλή επιτήρηση των κωνώπων και νομίζω ότι αυτή είναι απαραίτητη μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο ΕΟΔΥ, σημείωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας.

Δεν είναι, όμως, μόνο ο Δάγκειος πυρετός που απειλεί τη δημόσια Υγεία. Ένας άλλος ιός που μεταδίδεται μέσω κουνουπιών, είναι του Δυτικού Νείλου. Κρούσματα καταγράφονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη και την Ελλάδα και σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ η πλειονότητα των πολιτών που θα μολυνθούν δεν θα αναπτύξουν συμπτώματα, ωστόσο υπάρχει ένα 1% που μπορεί να εκδηλώσουν μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα και οξεία χαλαρή παράλυση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

