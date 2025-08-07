Ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ στη Βοστώνη υποστηρίζουν ότι, με βάση μια μελέτη σε ποντίκια, το λίθιο θα μπορούσε κάποια στιγμή να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι το λίθιο εμφανίζεται φυσικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο και έχει προστατευτική δράση, θωρακίζοντάς τον από βλάβες που καταστρέφουν τη μνήμη, σημειώνει το CBS. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η απώλεια λιθίου στον εγκέφαλο θα μπορούσε να είναι τo πρώτo σημάδι εμφάνισης της νόσου.

Η ομάδα του Χάρβαρντ διαπίστωσε ότι τα ποντίκια είδαν βελτίωση στη μνήμη τους όταν τα επίπεδα λιθίου τους αυξήθηκαν.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό υποδηλώνει ότι, μια μέρα, το λίθιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ στους ανθρώπους. Χρησιμοποιείται ήδη για τη θεραπεία ατόμων με διπολική διαταραχή.

«Νομίζω ότι αυτά τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν έναν νέο πιθανό μηχανισμό για τη νόσο του Αλτσχάιμερ και δημιουργούν ελπίδες για μια νέα θεραπευτική προσέγγιση», δήλωσε ο Δρ Bruce Yankner, καθηγητής γενετικής και νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Μόνο σε ποντίκια έχουν γίνει μέχρι στιγμής οι δοκιμές με το λίθιο. Δεν είναι σαφές αν η προσθήκη λιθίου στον ανθρώπινο οργανισμό θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα.

«Πρέπει πρώτα να δούμε τι θα συμβεί σε έναν άνθρωπο. Επομένως, δεν συνιστώ στους ανθρώπους να πάνε να πάρουν λίθιο με βάση τη μελέτη», επεσήμανε ο Yankner. «Η ελπίδα μας είναι ότι θα ξεκινήσόυν πρώιμες κλινικές δοκιμές στο όχι πολύ μακρινό μέλλον», πρόσθεσε.

