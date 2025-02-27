ΕΟΔΥ: 4 θάνατοι από γρίπη και 7 από covid-19 την τελευταία εβδομάδα

Συνεχίζει να αυξάνεται η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα η οποία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σε αντίθεση με την COVID-19 που βρίσκεται χαμηλά, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα 17-23 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρεται:

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει άνω του ορίου που σηματοδοτεί την περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά την εβδομάδα 17-23 Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν έξι νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκαν αναδρομικά δύο σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ που αφορούσαν προηγούμενες εβδομάδες.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έως και 23 Φεβρουαρίου, έχουν καταγραφεί 141 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 43 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Μεταξύ 2.682 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 482 (17%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 471 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 365 (77,5%) να ανήκουν στον τύπο Α και 106 (22,5%) στον τύπο Β.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 126 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 244.

Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν έξι. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι οκτώ.

Καταγράφηκαν επτά νέοι θάνατοι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 16.

Από την αρχή του 2024 έως και 23 Φεβρουαρίου 2025 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 379.

Οι υπο-παραλλαγές KP.3 και XEC της ΒΑ.2.86 είναι τα στελέχη που επικρατούν στις ανιχνεύσεις.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Από τα 345 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 206 (60%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 139 (40%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα παρουσίασε μείωση τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

