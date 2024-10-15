Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Διεθνής ερευνητική ομάδα ανακάλυψε πως η αλλαγή της αλληλουχίας χορήγησης των υφιστάμενων θεραπειών στις ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας μειώνει τους θανάτους κατά 40%.

Η έρευνα, υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου του Λονδίνου UCL, μελέτησε 500 ασθενείς επί μία δεκαετία σε νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου, του Μεξικού, της Ινδίας, της Ιταλίας και της Βραζιλίας. Τα πορίσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Lancet.

Οι μισές από τις ασθενείς υποβλήθηκαν στη θεραπεία με τον ισχύοντα τρόπο, δηλαδή με την ταυτόχρονη αγωγή χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας. Στις άλλες μισές προσφέρθηκε η υπό εξέταση νέα μέθοδος, δηλαδή μια σύντομη αγωγή χημειοθεραπείας πριν από τη συνδυαστική χημειοακτινοθεραπεία.

Στο δεύτερο υποσύνολο ασθενών διαπιστώθηκε μετά από τα δέκα χρόνια παρακολούθησης πως ο κίνδυνος θανάτου ήταν 40% μικρότερος, ενώ και η πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου εντός πέντε ετών ήταν κατά 35% μειωμένη.

Τα πορίσματα αυτά περιγράφονται από τους ογκολόγους ως η πιο σημαντική βελτίωση της θεραπείας για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια. Η χημειοακτινοθεραπεία είναι η συνήθης μέθοδος αγωγής από το 1999.

Οι ερευνητές λένε ότι η προσαρμογή του καθεστώτος θεραπείας με βάση τη μελέτη τους μπορεί να γίνει γρήγορα και χωρίς μεγάλο πρόσθετο κόστος σε όλο τον κόσμο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται 3.200 καινούρια κρούσματα καρκίνου του τραχήλου της μήτρας κάθε χρόνο, ιδίως σε γυναίκες ηλικίας 30-39 ετών. Αυτός ο τύπος καρκίνου σκοτώνει 850 γυναίκες το χρόνο.

Πηγή: skai.gr

