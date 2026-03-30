«Είναι σίγουρα πιο δύσκολο για το σώμα. Νιώθεις πολύ μεγαλύτερη κόπωση. Υπάρχουν ορισμένες επιπλοκές που πρέπει να προσέχεις», είπε η Means, γυναικολόγος-μαιευτήρας στο Τέξας, η οποία απέκτησε το πρώτο της παιδί στα 37 και το δεύτερο στα 39. «Συνήθως όλα πάνε καλά, αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις».

Όπως και η Means, όλο και περισσότερες γυναίκες αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Σύμφωνα με ομοσπονδιακή έκθεση, το 21% των γεννήσεων στις ΗΠΑ το 2023 αφορούσε γυναίκες 35 ετών και άνω, από 9% το 1990. Αυτή η «προχωρημένη μητρική ηλικία» αυξάνει τους κινδύνους τόσο για τη μητέρα όσο και για το μωρό.

Οι μεγαλύτερες σε ηλικία έγκυες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα όπως υψηλή αρτηριακή πίεση και παχυσαρκία, καθώς και επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Είναι επίσης πιο πιθανό να υποβληθούν σε καισαρική τομή και να γεννήσουν δίδυμα ή μωρά με ορισμένες γενετικές ανωμαλίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας. Οι κίνδυνοι παραμένουν γενικά χαμηλοί, απλώς είναι αυξημένοι σε σχέση με τον μέσο όρο. Και ενώ οι περισσότερες γυναίκες άνω των 35 έχουν φυσιολογικές εγκυμοσύνες, οι γιατροί τονίζουν ότι υπάρχουν τρόποι να μειωθούν οι κίνδυνοι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κύηση.

«Οι μητέρες άνω των 35 μπορούν να έχουν μια υγιή εγκυμοσύνη και ένα υγιές μωρό», δήλωσε ο δρ. Michael Warren, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του οργανισμού March of Dimes.

Πριν από την εγκυμοσύνη: βελτιώστε όσο γίνεται την υγεία σας

Η δρ. Ashley Zink, ειδικός στη μητρική-εμβρυϊκή ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, παρομοιάζει τη βελτιστοποίηση της υγείας με «το χτίσιμο του πρώτου σπιτιού του μωρού σας».

Αυτό σημαίνει ισορροπημένη διατροφή, σωματική άσκηση και αποφυγή επικίνδυνων συνηθειών όπως το κάπνισμα. «Βεβαιωθείτε ότι οι καλές συνήθειες υγείας που έχετε αναπτύξει παραμένουν σε ισχύ», πρόσθεσε ο Warren. «Αν έχετε χρόνιες παθήσεις, πρέπει να είναι καλά ρυθμισμένες και να κάνετε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους».

Η καλή φυσική κατάσταση είναι σημαντική, καθώς η εγκυμοσύνη μπορεί να είναι εξίσου απαιτητική με έναν μαραθώνιο.

«Ο όγκος του αίματος αυξάνεται, η καρδιά δουλεύει πιο σκληρά», εξήγησε η Zink. «Και οι ενοχλήσεις της εγκυμοσύνης είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες όταν βρίσκεστε σε καλή φυσική κατάσταση».

Ένας προληπτικός ιατρικός έλεγχος πριν τη σύλληψη βοηθά στον εντοπισμό προβλημάτων και στην ενημέρωση για τα εμβόλια.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης: εξετάσεις και παρακολούθηση

Οι γιατροί συστήνουν υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου για τον προσδιορισμό της ηλικίας κύησης και τον έλεγχο για πολύδυμη εγκυμοσύνη.

Οι γυναίκες άνω των 35 έχουν αυξημένη πιθανότητα για δίδυμα ή τρίδυμα, είτε λόγω ορμονών είτε λόγω εξωσωματικής γονιμοποίησης, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού.

Συνιστάται επίσης μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (μέσω αιματολογικής εξέτασης), που μπορεί να εντοπίσει χρωμοσωμικές ανωμαλίες όπως το σύνδρομο Down ή οι τρισωμίες 13 και 18. Αν προκύψει αυξημένος κίνδυνος, μπορεί να χρειαστούν πιο επεμβατικές εξετάσεις όπως η αμνιοπαρακέντηση ή η δειγματοληψία χοριακών λαχνών.

Επιπλέον, ένας υπέρηχος ανάπτυξης στις 32–34 εβδομάδες βοηθά στον έλεγχο της ανάπτυξης του εμβρύου και της λειτουργίας του πλακούντα.

«Θέλουμε να δούμε αν όλα εξελίσσονται φυσιολογικά», είπε η Zink.

Οι μεγαλύτερες ηλικίες συνδέονται επίσης με αυξημένο κίνδυνο συγγενών ανωμαλιών, ιδιαίτερα καρδιακών, καθώς και με μικρή αλλά αυξημένη πιθανότητα ενδομήτριου θανάτου.

Κατά τον τοκετό: τι να γνωρίζετε

Τα ποσοστά καισαρικής τομής αυξάνονται με την ηλικία, φτάνοντας περίπου το 48% για γυναίκες άνω των 40.

Η καισαρική ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, όπως αιμορραγία και λοιμώξεις, σε σύγκριση με τον φυσιολογικό τοκετό. Αιτίες μπορεί να είναι χρόνιες παθήσεις (όπως διαβήτης ή υπέρταση), επιπλοκές στον τοκετό ή μεγάλο βάρος του μωρού, συχνά λόγω διαβήτη κύησης. Προβλήματα με τον πλακούντα, όπως η αποκόλληση, είναι επίσης πιο πιθανά, αν και παραμένουν σχετικά σπάνια.

Η ίδια η Means γέννησε φυσιολογικά και τα δύο παιδιά της, αλλά αντιμετώπισε επιπλοκές με τον πλακούντα και διαβήτη κύησης.

Μετά τη γέννηση της κόρης της το 2023, παρουσίασε κατακράτηση πλακούντα και αιμορραγία μετά τον τοκετό. Μετά τη γέννηση του γιου της, είχε ξανά σοβαρή αιμορραγία και χρειάστηκε νοσηλεία.

«Και τα δύο μου παιδιά λίγο έλειψε να με σκοτώσουν», είπε αστειευόμενη. «Αφού ξεπέρασα αυτά τα προβλήματα, είμαι καλά… και τα παιδιά μου είναι απολύτως υγιή, κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων».

Πηγή: skai.gr

