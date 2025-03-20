Της Lisa Jarvis*

Η ηγεσία του οργανισμού Υγείας των ΗΠΑ και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνεται να έχουν την πρόθεση να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο mRNA, την τεχνολογία που έσωσε εκατομμύρια ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid, αφήνοντας μάλιστα πολλές υποσχέσεις για την αντιμετώπιση μιας σειράς μολυσματικών ασθενειών, ακόμη και του καρκίνου.

Ένα ανησυχητικό σημάδι της τάσης ήρθε όταν, σύμφωνα με τις αναφορές του KFF, αξιωματούχοι των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας είπαν στους ακαδημαϊκούς ερευνητές να αφαιρέσουν οποιαδήποτε αναφορά στην τεχνολογία εμβολίων mRNA από τις αιτήσεις επιχορήγησης. Η οδηγία συνδυάζεται με αδύναμα ή παραπλανητικά μηνύματα από φορείς δημόσιας υγείας σχετικά με την αξία των εμβολίων και την προτεινόμενη πολιτειακή νομοθεσία που θα απαγόρευε τα εμβόλια mRNA.

Όλα αυτά οδηγούν τη δημόσια υγεία προς τη λάθος κατεύθυνση, είτε επειδή οι άνθρωποι αποφεύγουν το σημερινό εμβόλιο για την Covid είτε επειδή αρνούνται να λάβουν όποια εμβόλια mRNA έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής πανδημίας.

«Αυτό που συμβαίνει, είναι κυριολεκτικά να θέτει την κομματική πολιτική μπροστά σε μια θεραπεία για τον καρκίνο», λέει ο Μάθιου Μότα, επίκουρος καθηγητής Νόμου, Πολιτικής και Διοίκησης Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. «Είναι πραγματικά λυπηρό που αυτό θα επηρεάσει τις ζωές των ανθρώπων με πολύ απτό τρόπο, όχι μόνο αφαιρώντας τη φροντίδα που έχουν πρόσβαση, αλλά στερώντας τους κάτι στο οποίο θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση μια μέρα».

Η τεχνολογία mRNA χρειάστηκε δεκαετίες για να αναπτυχθεί. Ήταν επίπονη δουλειά που υποστηρίχθηκε από το NIH και τελικά αναγνωρίστηκε με το Νόμπελ Ιατρικής 2023. Ο στόχος δεν διαφέρει από αυτόν ενός συμβατικού εμβολίου - να εκτεθεί το ανοσοποιητικό σύστημα σε βασικά συστατικά ενός κακού παράγοντα, είτε πρόκειται για ιό είτε για μετάλλαξη καρκίνου, ώστε να μάθει πώς να το αντιμνετωπίσει την επόμενη φορά που θα εμφανιστεί.

Για να γνωρίζουμε, ένα εμβόλιο mRNA δεν ενσωματώνεται ή αλληλεπιδρά με το DNA μας, δεν προκαλεί στειρότητα, δεν περιέχει μικροτσίπ.

Και όμως αυτοί οι ισχυρισμοί συνεχίζονται - και όχι μόνο από τυχαίους ανθρώπους που προωθούν θεωρίες συνωμοσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κυβερνητικά στελέχη έχουν επίσης προωθήσει τις ψευδείς αυτές θεωρίες. Μια ανάλυση του 2021 από το Κέντρο για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους εντόπισε τον Γραμματέα του υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως έναν από τους πιο εξέχοντες ανθρώπους που παραπληροφορούσαν σχετικά με το εμβόλιο για την Covid. Ο Κένεντι άσκησε πιέσεις για την απόσυρση του εμβολίου από την αγορά στα μέσα του 2021 και αργότερα το αποκάλεσε «το πιο θανατηφόρο εμβόλιο που έγινε ποτέ».

Δεν έχει επαναλάβει δημόσια τους πιο άγριους ισχυρισμούς του για τα εμβόλια Covid από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον διόρισε στη θέση του HHS. Ωστόσο, αμφισβήτησε τη χρήση τους σε παιδιά κατά τη διάρκεια των ακροάσεων επιβεβαίωσης στη Γερουσία και οι υπηρεσίες που επιβλέπει σηματοδοτούν μια δυσπιστία στο mRNA. Εκτός από τις πιθανές περικοπές στη χρηματοδότηση για την υποστήριξη της έρευνας για το mRNA, το NIH τερμάτισε χωριστά δεκάδες επιχορηγήσεις που σχετίζονται με τη μελέτη του εμβολιασμού, μερικές από τις οποίες επικεντρώθηκαν στα εμβόλια Covid. Το HHS, εν τω μεταξύ, σκέφτεται να αποσύρει ένα συμβόλαιο 590 εκατομμυρίων δολαρίων που ανατέθηκε στη Moderna για να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της για να αναπτύξει εμβόλια για τη γρίπη των πτηνών.

Η αποχρηματοδότηση ή η απομάκρυνση της έρευνας για το mRNA και η σχετική διστακτικότητα για τα εμβόλια είναι βαθιά ανησυχητική. Η καταστολή της επιστημονικής έρευνας σε έναν τομέα μελέτης που έχει ήδη σώσει εκατομμύρια ζωές και έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μία από τις καλύτερες άμυνές μας ενάντια σε μελλοντικές πανδημίες, μας βάζει όλους σε κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να στραφούμε γρήγορα σε τεχνολογία που μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτατα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα εμβόλιά μας για την Covid κάνουν εξαιρετική δουλειά στο να κρατούν τους ανθρώπους έξω από το νοσοκομείο και να μην πεθάνουν, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε εμβόλια που αποτρέπουν τη μόλυνση ή είναι πιο ισχυρά ή μπορούν να γίνουν πιο φθηνά.

Εταιρείες βιοτεχνολογίας όπως η Moderna και η BioNTech ενδέχεται να αναλάβουν μέρος της δουλειάς, αλλά οι ακαδημαϊκοί εταίροι που χρηματοδοτούνται από το NIH ήταν κρίσιμοι για τη θεμελιώδη επιστήμη που στηρίζει το έργο αυτών των εταιρειών.

Το πιο τρομακτικό σενάριο είναι ότι μπορεί να βρεθούμε σε έναν ολοένα και πιο επικίνδυνο βρόχο ανατροφοδότησης γύρω από το mRNA και τον εμβολιασμό, όπου η δυσπιστία που υποκινείται από υπηρεσίες υγείας γεννά νόμους κατά των εμβολίων που ενισχύουν αυτή τη δυσπιστία.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, πολλές πολιτείες έχουν θεσπίσει νομοθεσία -κάποια ηττημένα, άλλα σε εκκρεμότητα- με στόχο τα εμβόλια mRNA. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο Αϊντάχο, την Αϊόβα και τη Μοντάνα προσπάθησαν να απαγορεύσουν εντελώς τα εμβόλια mRNA.

Όλες αυτές οι ενέργειες από πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς ηγέτες δεν δημιουργούν απλώς φραγμούς, αλλά τροφοδοτούν τη δυσπιστία γύρω από το mRNA που θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάση σχετικά με την ασφάλεια και την αξία όλων των βολών, είτε για Covid, γρίπη των πτηνών ή άλλες ασθένειες. Αυτό οδηγεί την επιστήμη προς τα πίσω και τελικά θα είναι επιβλαβές για το αμερικανικό κοινό.

*H Lisa Jarvis είναι αρθρογράφος της στήλης Bloomberg Opinion

