Η μεσογειακή διατροφή είναι γνωστή για τα οφέλη της για την υγεία, μειώνοντας τον κίνδυνο για τα πάντα, από καρδιακές παθήσεις έως ορισμένες μορφές καρκίνου - και τώρα, μια νέα μελέτη δείχνει ότι βοηθάει και στην καλύτερη υγεία των ούλων.

Τα δόντια και τα ούλα μας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική μας υγεία. Η ουλίτιδα, γνωστή και ως περιοδοντική νόσος, έχει συνδεθεί με χρόνια φλεγμονή, καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, καρκίνο και πρόωρο τοκετό, σημειώνει το Euronews.

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι Βρετανοί που δεν ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή έτειναν να έχουν πιο σοβαρή ουλίτιδα, ιδιαίτερα αν έτρωγαν πολύ κόκκινο κρέας. Είχαν επίσης υψηλότερα επίπεδα πρωτεϊνών που συνδέονται με φλεγμονή.

Εν τω μεταξύ, τα άτομα των οποίων οι διατροφικές συνήθειες έμοιαζαν πολύ με τη μεσογειακή διατροφή - πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια και ελαιόλαδο - είχαν χαμηλότερα επίπεδα αυτών των φλεγμονωδών δεικτών, γνωστών ως ιντερλευκίνη-6 (IL-6) και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP).

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι μια ισορροπημένη, μεσογειακού τύπου διατροφή θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει την ουλίτιδα και τη συστηματική φλεγμονή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Giuseppe Mainas, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και ερευνητής στο King's College London.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Periodontology, περιελάμβανε 195 ασθενείς νοσοκομείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποβλήθηκαν σε οδοντιατρικές εξετάσεις, ελήφθησαν δείγματα αίματος και ερωτήθηκαν σχετικά με τη διατροφή τους.

Είναι η τελευταία μελέτη που εντοπίζει τα οφέλη για την υγεία που συνδέονται με τη μεσογειακή διατροφή, τα οποία περιλαμβάνουν καλύτερη υγεία της καρδιάς, ποιότητα ύπνου και ψυχική υγεία, καθώς και χαμηλότερους κινδύνους από διαβήτη τύπου 2 και ορισμένους καρκίνους.

Η μεσογειακή διατροφή είναι γνωστή για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, οι οποίες μπορεί να εξηγήσουν γιατί φαίνεται να παίζει ρόλο στη στοματική υγεία, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ο Mainas δήλωσε ότι η φαινομενική σχέση μεταξύ διατροφής, φλεγμονής και υγείας των ούλων «θα πρέπει να λαμβάνεται ολιστικά υπόψη» όταν οι γιατροί θεραπεύουν ασθενείς με ουλίτιδα.

Εκτιμάται ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως επηρεάζονται από ουλίτιδα, με την κακή στοματική υγιεινή και το κάπνισμα να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες κινδύνου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Luigi Nibali, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής περιοδοντολογίας στο King's College London, δήλωσε ότι τα νέα ευρήματα συμβάλλουν σε «αναδυόμενα στοιχεία σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να έχει μια ισορροπημένη διατροφή στη διατήρηση» της καλής υγείας των ούλων.

Αλλά σε μια δήλωση, πρόσθεσε ότι «απαιτείται περισσότερη έρευνα για την ανάπτυξη εξατομικευμένων προσεγγίσεων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να διαχειριστούν την υγεία των ούλων τους».





Πηγή: skai.gr

