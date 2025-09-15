Ημέρες καρδιολογίας 2025: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στο πανελλήνιο συνέδριο της Αθήνας

Η ελληνική καρδιολογική κοινότητα αναμένεται να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ημέρες Καρδιολογίας: Τελευταίες Εξελίξεις», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 19-21 Σεπτεμβρίου 2025, στο οποίο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της καρδιαγγειακής ιατρικής. Το συνέδριο θα διοργανωθεί από την Εταιρεία Μελέτης Καρδιαγγειακών Παθήσεων (Ε.ΜΕ.ΚΑ.Π.) σε συνεργασία με το Καρδιολογικό Τμήμα του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» και υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Στα πλαίσια του συνεδρίου, οι πλέον καταξιωμένοι καρδιολόγοι από όλα τα γνωστικά πεδία της καρδιολογίας θα συναντηθούν και θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα πεδία ενδιαφέροντος τους και τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει πληθώρα στρογγυλών τραπεζιών, διαλέξεων και δορυφορικών συνεδριών, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και να ανταλλάξουν απόψεις με καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου.

Στο πεδίο των μυοκαρδιοπαθειών, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε νοσήματα που συχνά διαφεύγουν της έγκαιρης διάγνωσης, όπως η καρδιακή αμυλοείδωση και η σαρκοείδωση, στον ρόλο της καρδιαγγειακής απεικόνισης για τη διάγνωση των παθήσεων αυτών, ενώ θα παρουσιαστούν και οι νεότερες θεραπευτικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση τους.

Κατά τη συζήτηση για την καρδιακή ανεπάρκεια, οι εισηγήσεις θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της φροντίδας μέσω οργανωμένων δομών, εξατομικευμένων παρεμβάσεων και χρήσης νεότερων τεχνολογιών, ενώ θα παρουσιαστούν και δεδομένα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση, την εκπαίδευση και παρακολούθηση ασθενών με προχωρημένη νόσο.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον θα έχουν οι συνεδρίες που αφορούν την καρδιο-ογκολογία, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο που αναδεικνύει την ανάγκη συνεργασίας καρδιολόγων και ογκολόγων. Το συνέδριο θα δώσει το βήμα για ουσιαστικές συζητήσεις πάνω σε αυτό το επίκαιρο θέμα. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα συγκεντρώσουν οι ομιλίες για την ψυχοκοινωνική διάσταση των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ογκολογικούς ασθενείς και για τον ρόλο εναλλακτικών μορφών αποκατάστασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα συγκεντρώσουν τα στρογγυλά τραπέζια που αφορούν την επεμβατική καρδιολογία, τόσο αναφορικά με την στεφανιαία νόσο και τις νεότερες τεχνικές για την αντιμετώπιση σύμπλοκων βλαβών, όσο και με τις δομικές παθήσεις της καρδιάς. Η διαδερμική αντιμετώπιση των δομικών παθήσεων εξελίσσεται διαρκώς και αναπτύσσονται νέες τεχνικές και συσκευές για αντικατάσταση ή/και επιδιόρθωση των βαλβιδοπαθειών σε ασθενείς οι οποίοι δεν δύναται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Στο συνέδριο θα αναπτυχθεί ό,τι νεότερο υπάρχει αναφορικά με τις εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, το οποίο αναμένεται τα επόμενα χρόνια να γνωρίσει ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο.

Οι εξελίξεις στον τομέα των αρρυθμιών θα συγκεντρώσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα παρουσιαστούν από διακεκριμένους ομιλητές οι τελευταίες εξελίξεις στην φαρμακολογική και επεμβατική αντιμετώπιση (κατάλυση) κοιλιακών και υπερκοιλιακών αρρυθμιών. Επίσης, θα γίνει συζήτηση για το παρόν και το μέλλον των εμφυτεύσιμων συσκευών στην καρδιαγγειακή ιατρική και την θέση τους στον θεραπευτικό αλγόριθμο των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η καρδιαγγειακή απεικόνιση και το γνωστικό της πεδίο θα απασχολήσει έντονα το συνέδριο όχι μόνο αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις αναίμακτες τεχνικές διάγνωσης των παθήσεων του μυοκαρδίου (σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, αξονική στεφανιογραφία, PET) όσο και με τα νεότερα δεδομένα του ρόλου του υπερηχοκαρδιογραφήματος στην προσέγγιση, την εκτίμηση και αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών.

Σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου θα αφιερωθεί στην καρδιο-μεταβολική νόσο και τη στενή της συσχέτιση με τον σακχαρώδη διαβήτη, την μικροαγγειοπάθεια και τη μυϊκή ατροφία όπου ειδικοί θα παρουσιάσουν τα νεότερα δεδομένα και την κλινική εφαρμογή αυτών στα καρδιομεταβολικά ιατρεία.

Η τεχνολογία καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου, με παρουσιάσεις για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην καρδιαγγειακή υγεία και τη συμβολή νέων συσκευών σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν νέα δεδομένα που αφορούν τη γονιδιωματική και τη μοριακή καρδιολογία, το πεδίο της εξατομικευμένης ιατρικής που αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τις μελλοντικές θεραπευτικές στρατηγικές, ενώ θα υπάρξει ενδιαφέρουσα συζήτηση για τον ρόλο του νοσηλευτή και τι εξελίξεις γύρω από την νοσηλευτική φροντίδα και προσέγγιση του ασθενούς με καρδιοπάθεια.

Σημαντική παρουσία θα έχουν και οι νεότεροι καρδιολόγοι, οι οποίοι θα επωφεληθούν από ειδικά σχεδιασμένες συνεδρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποκτώντας πρόσβαση σε κλινικές δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για την καθημερινή τους πράξη. Η ενθάρρυνση της νέας γενιάς επιστημόνων αποτελεί βασικό στόχο των Ημερών Καρδιολογίας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της επιστημονικής αριστείας.

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναπτυχθεί διάλογος για τις πολιτικές υγείας και τις σύγχρονες προκλήσεις στη δημόσια υγεία, όπως η γήρανση του πληθυσμού και η ανάγκη οργάνωσης ολοκληρωμένων δικτύων καρδιαγγειακής φροντίδας. Η πολυθεματική αυτή προσέγγιση αναδεικνύει τον διευρυμένο ρόλο του καρδιολόγου στη σύγχρονη κοινωνία και την ανάγκη συνεχούς συνεργασίας με άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Οι «Ημέρες Καρδιολογίας 2025» θα αναδείξουν για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο της διεπιστημονικής συνεργασίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης καρδιολογίας, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για την αναβάθμιση της φροντίδας των καρδιαγγειακών ασθενών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.